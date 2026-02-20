Трамп размислува за „ограничен напад“ на Иран

Претседателот Трамп во петокот наутро изјави дека размислува за ограничен напад врз Иран доколку не постигне договор со САД за ограничување на неговата нуклеарна програма. „Претпоставувам дека можам да кажам дека го разгледувам тоа“, рече претседателот кога беше прашан дали размислува за ограничен воен напад за да изврши притисок врз Иран за договор, според извештајот на Белата куќа.

Во четврток, Трамп рече дека смета оти 10 до 15 дена е „доволно време“ Техеран да постигне договор со САД. „Ќе склучиме договор или ќе добиеме договор на еден или друг начин“, рече Трамп во четврток.

Волстрит џурнал објави во четврток дека претседателот размислува за почетен, ограничен воен напад врз воени или владини објекти. Доколку Иран сè уште не се согласи со барањата на САД, претседателот потоа би можел да нареди голема кампања за напади против режимот. Иран одржа воени вежби со Русија оваа недела, бидејќи вториот американски носач на авиони, USS Gerald R. Ford, се приближи до областа на Централната команда на САД, дел од колосалното воено засилување на Пентагон во регионот, кое вклучува голем број борбени авиони, авиони за полнење гориво, системи за воздушна одбрана и други средства.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, во петокот наутро изјави дека заканите и нападите нема да го поколебаат режимот, за време на интервјуто во емисијата „Morning Joe“ на MS NOW. Висок регионален функционер изјави за The Hill во четвртокот дека ограничениот удар би можел да ја поткопа секоја шанса за договор. „Мислам дека какви било напади ќе ги натераат Иранците да се откажат од разговорите, но како ќе се развиваше тоа потоа, не знам, секој може да претпостави“, рече функционерот. Специјалниот пратеник Стив Виткоф и зетот на Трамп, Џаред Кушнер, се сретнаа со иранските претставници оваа недела за уште една рунда нуклеарни разговори, но средбата се чини дека постигна мал напредок.

САД сакаат да постават ограничувања на поддршката на Иран за вооружени посредници во регионот и за програмата за балистички ракети на земјата, додека Техеран понуди благи отстапки во врска со својата нуклеарна програма. Арагчи во петокот тврдеше дека американските претставници не побарале Техеран целосно да го запре збогатувањето на ураниум за време на разговорите во Швајцарија. „Ние не понудивме никаква суспензија, а американската страна не побара нула збогатување“, рече Арагчи на MS NOW. Доколку САД одобрат напади, иранските претставници постојано се закануваат дека ќе возвратат со максимална моќ врз американските средства и позиции низ целиот регион.