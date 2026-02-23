Трамп размислува за поширок напад врз Иран ако ограничениот удар и разговорите не успеат

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот Доналд Трамп размислува за почетен насочен воен удар врз Иран и би можел да преземе пошироки акции насочени кон соборување на раководството на земјата ако дипломатските напори не успеат, објави Њујорк тајмс, повикувајќи се на американски претставници запознаени со внатрешните разговори.

Во статија објавена во недела, весникот вели дека Трамп им кажал на советниците дека ќе размисли за поширока воена акција во наредните месеци ако преговорите и каков било ограничен удар не го убедат Техеран да се откаже од својата нуклеарна програма.

Веста доаѓа во време кога преговарачите на САД и Иран треба да се сретнат во четврток во Женева, во она што официјални лица го опишаа како последен обид за преговори за спречување на воен конфликт.

Преговорите, со посредство на Оман, следат по претходните рунди одржани на 6 февруари во Мускат и 17 февруари во Женева. Третата рунда е закажана за 26 февруари во швајцарскиот град.

Во извештајот на Њујорк тајмс се вели дека Трамп е наклонет кон лансирање на насочен напад во наредните денови за да им сигнализира на иранските лидери дека мора да се откажат од способноста за производство на нуклеарно оружје.

Потенцијалните цели што се разгледуваат вклучуваат седиштето на Иранската револуционерна гарда, нуклеарните објекти и елементите на инфраструктурата за балистички ракети на земјата.

Службениците цитирани од весникот рекоа дека Трамп посочил дека ако таквите мерки не успеат, тој ќе разгледа воен напад од поголем обем подоцна оваа година, со цел отстранување на раководството на Иран.

Во извештајот се вели дека некои претставници на администрацијата се прашуваат дали таа цел може да се постигне само преку воздушни напади. Претходните опции што вклучуваат сили за специјални операции кои вршат напади врз зајакнати нуклеарни и ракетни објекти, наводно се оставени настрана поради оперативни ризици.

Службениците од двете страни, исто така, разговараат за предлог што би можел да спречи ескалација, се вели во извештајот.

Иницијативата би му овозможила на Иран да одржува многу ограничена програма за збогатување на ураниум за медицински истражувања и третман. Останува нејасно дали Вашингтон или Техеран би прифатиле таков договор.

Јавно, Трамп изјави дека секој договор мора да резултира со „нула збогатување“ на нуклеарен материјал од страна на Иран. Но Иран зазеде бескомпромисен став, а министерот за надворешни работи Абас Арагчи изјави дека Техеран нема да се откаже од она што го смета за свое право, според Договорот за неширење на нуклеарно оружје, да произведува нуклеарно гориво.

Разговорите се одржуваат во време на зголемување на американските воени сили во регионот. Податоците за следење од отворен извор покажуваат дека две групи носачи на авиони, заедно со борбени авиони, бомбардери и авиони за полнење гориво, се распоредени во домет на Иран.

Во исто време, шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, во понеделник повика на „дипломатско решение“ за Иран пред очекуваните разговори меѓу Техеран и Вашингтон, додека американскиот претседател Доналд Трамп се заканува со напади врз земјата.

„Не ни треба уште една војна во овој регион. Веќе имаме многу“, рече Калас пред состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ.

„Вистина е дека Иран е во најслабата позиција отколку што беше досега. Навистина треба да го искористиме ова време за да најдеме дипломатско решение.“

