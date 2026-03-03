Трамп: САД имаат речиси неограничени залихи на муниција

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, изјави дека американските залихи на муниција се на средно до високо средно ниво и „никогаш не биле поголеми или подобри“ и се „практично неограничени“.

Тој на својот профил на социјалните мрежи Truth Social изјави дека војните можат да се водат долго време и успешно користејќи ги овие залихи. „Можеме да водиме војни „засекогаш“ и многу успешно, користејќи само овие залихи (кои се подобри од најдоброто оружје на другите земји)“, напиша Трамп.

Тој додаде дека залихите се добри и на „највисоко ниво“, но дека не се на посакуваното ниво и дека дел од висококвалитетното оружје се складира во далечни земји. Трамп го критикуваше поранешниот американски претседател Џо Бајден, обвинувајќи го дека ѝ дал на Украина оружје во вредност од стотици милијарди долари без соодветно да ги замени залихите.

„Поспаниот Џо Бајден ги потроши сите свои време и пари на нашата земја, давајќи му сè на (американскиот забавувач) Ф.Т. Барнум (Зеленски) од Украина – стотици милијарди долари во вредност – и иако даде толку многу од тоа со супер висок квалитет (бесплатно!), не се потруди да го замени“, рече Трамп. Тој истакна дека за време на својот прв мандат ја обновил американската војска и дека, како што тврди, продолжува да го прави тоа, нагласувајќи дека Соединетите Американски Држави се опремени и подготвени да победат.