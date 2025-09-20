Трамп: САД размислуваат за повторно заземање на воените бази во Авганистан

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека разговарал со авганистанските власти за повторно преземање на контролата врз воздухопловната база Баграм, клучен објект што го користеа американските сили за време на војната во Авганистан. „Никогаш не требаше да го пуштиме тоа“, им рече Трамп на новинарите во Овалната соба на Белата куќа, коментирајќи го повлекувањето на американските сили од базата во 2021 година, објави Ројтерс.

Изјавата доаѓа еден ден откако Трамп изјави за време на заедничката прес-конференција со британскиот премиер Кир Стармер дека САД сакаат да ја вратат контролата врз базата, што беше клучна точка за американските операции по нападите на 11 септември 2001 година. Воздухопловната база Баграм, која се наоѓа северно од Кабул, беше најголемиот американски воен објект во Авганистан и стратешка точка за воздушни и логистички операции за време на дведецениската војна. Сепак, авганистанските власти ја отфрлија идејата за обновено американско воено присуство.

„Авганистан и САД треба да соработуваат, но без какво било американско воено присуство на наша територија“, изјави претставникот на авганистанското Министерство за надворешни работи Закир Џалал во објава на мрежата X. „Волстрит џурнал“ претходно објави, повикувајќи се на добро информирани извори, дека САД се во преговори со Талибанците за повторно воспоставување на американско воено присуство во воздухопловната база Баграм во Авганистан, за да ја користат базата како појдовна точка за антитерористички операции. Разговорите наводно вклучуваат враќање на американските специјални сили во ограничен капацитет во воздухопловната база Баграм, договор за размена на затвореници, можен економски договор и безбедносна соработка.