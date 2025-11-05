Трамп: САД ја имаат најголемата нуклеарна сила во светот

САД ја имаат најголемата нуклеарна сила во светот, изјави американскиот претседател Доналд Трамп.

„Ние ја имаме најголемата нуклеарна сила во светот, мразам да го признаам тоа, бидејќи тоа е страшно. Ќе биде страшно ако некогаш треба да ја користиме. Русија е втора, Кина е трета, но тие ќе нè стигнат за 4-5 години“, рече Трамп во средата за време на неговото обраќање на Американскиот бизнис форум.

Американскиот претседател додаде дека САД не бараат да војуваат со никого. „Не сакаме да се мешаме во војни. Ги обновив вооружените сили. Без сомнение, ја имаме најсилната војска во светот“, рече Трамп.