Трамп се закани со затворање на владата поради неуспехот да се усвои изборниот закон

Претседателот на САД, Доналд Трамп, повторно го изрази своето незадоволство од неуспехот на Конгресот да го усвои таканаречениот Закон за спасување на Америка, кој би барал доказ за државјанство за регистрација на гласачи. Предлог-законот е во застој во Сенатот, а Трамп рече дека „не е задоволен од тоа“ и дека „тоа им го соопштил на сите“, објави Ен-Би-Си Њуз.

Сега тој отиде чекор понатаму, заканувајќи се дека ќе ја затвори владата ако законот не стигне до неговата маса.

„Затоа би ја затворил владата“, рече Трамп. „Тоа е прашање на фундаментално верување за мене“. Што се однесува до прелиминарните избори на републиканците за Сенатот во Тексас, Трамп не откри кого ќе поддржи во трката помеѓу сенаторот Џон Корнин и државниот обвинител Кен Пакстон.

Сепак, тој истакна дека Пакстон го поддржува гореспоменатиот Закон за спасување на Америка, но во исто време го пофали Корнин.

„Корнин е многу потценет. Беше предвидено дека ќе изгуби за 10 процентни поени и тој победи. Тој е добар човек“. Со оглед на тоа што ниту еден од тројцата главни кандидати во првиот круг не освои мнозинство гласови, Корнин и Пакстон ќе се соочат во втор круг на изборите во мај.