Трамп се „закани“ со тешки последици за Русија доколку Путин не се согласи за мир со Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп се закани со тешки последици за Русија доколку рускиот претседател Владимир Путин не се согласи на мир во Украина. Тој вчера изјави дека по најавената средба меѓу нив би можела да следува уште една на која би бил вклучен и лидерот на Украина.

Трамп не прецизираше какви би можеле да бидат последиците, но предупреди на економски санкции ако неговата средба со Путин во Алјаска во петок се покаже како неплодна.

Овој коментар на Трамп и исходот од виртуелната конференција со Трамп, европските лидери и украинскиот претседател Володимир Зеленски, одржана вчера, би можеле да го охрабрат Кијив, по стравувањата дека средбата во Алјаска би можела да заврши со со поделба на територијата на Украина.

Сепак, Русија веројатно силно ќе се спротивстави на барањата на Украина и Европа и претходно изјави дека нејзиниот став не се променил откако првпат беше детално изнесен од Путин во јуни 2024 година.

Трамп изјави дека Русија ќе се соочи со последици ако Путин не се согласи да ја запре војната по средбата во петок, но не прецизира дали тие последици би биле санкции или царини.

Претседателот ја опиша и целта на состанокот меѓу двајцата лидери во Алјаска како поставување маса за брз состанок што би го вклучил и Зеленски.

„Ако првиот помине добро, ќе имаме брз втор. Би сакал да го направам тоа речиси веднаш, а ќе имаме и брз втор состанок меѓу претседателот Путин и претседателот Зеленски и мене, ако сакаат да ме примат таму., рече Трамп, но не даде временска рамка за вториот состанок.

Европските лидери и Зеленски претходно разговараа со Трамп во телефонски разговор организиран од Германија за да ги постават црвените линии пред состанокот во Алјаска.

Францускиот претседател Емануел Макрон рече дека Трамп се согласил дека Украина мора да биде вклучена во какви било дискусии за отстапување земјиште, додека Зеленски рече дека Трамп ја поддржал идејата за безбедносни гаранции во повоеното решение.

„Претседателот Трамп беше многу јасен дека САД сакаат да постигнат прекин на огнот на овој состанок во Алјаска.Втората точка за која работите беа многу јасни, како што изрази претседателот Трамп, е дека за териториите што ѝ припаѓаат на Украина не може да се преговара и ќе преговара само украинскиот претседател “, рече Макрон.