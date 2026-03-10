Трамп се заканува, но Ормутскиот теснец останува затворен: Само бродови поврзани со Иран поминале низ него во последните 24 часа

0 SHARES Сподели Твитни

Ормутскиот теснец останува практично затворен за речиси целиот сообраќај освен за бродовите поврзани со Иран, додека конфликтот на Блискиот Исток влегува во втората недела.

Нафтените пазари реагираа на коментарот на американскиот претседател Доналд Трамп дека војната со Иран ќе заврши „многу брзо“ со голема распродажба, што ги намали цените на референтната нафта за повеќе од 10 проценти, пред делумно да ги надоместат загубите во вторник наутро. Сепак, превозниците, со оглед на ризикот за луѓето и бродовите, зазедоа многу повнимателен пристап.

Во последните 24 часа, сообраќајот што влегува во Персискиот Залив беше практично запрен. Евидентираните излезни движења беа ограничени на два товарни брода и мал број бродови поврзани со Иран, вклучувајќи еден супертанкер, еден контејнерски брод и еден товарен брод, според податоците за следење на бродови собрани од „Блумберг“.

Во моментов, тешко е да се одржи реална слика за поморскиот сообраќај во реално време поради пречки во сигналот и исклучени транспондери. Податоците за следење моментално покажуваат голем број необични позиции и брзини на бродовите.

Бродовите што го напуштаат Заливот може да почнат да пренесуваат точни позиции само кога се доволно оддалечени од зоната со висок ризик.

Ова значи дека локациите на многу бродови може да останат скриени и да се појават повторно на сателитските податоци само неколку дена подоцна. Оние што влегуваат во зоната на конфликт може да ги држат своите транспондери исклучени. Како резултат на тоа, историските податоци за преминот би можеле последователно да се зголемат.

Во последните 24 часа, не е пријавено дека бродови влегле во Персискиот Залив. И покрај повремените успешни преминувања, повеќето бродови на индустријата остануваат заглавени од двете страни на теснецот додека не се воспостави поморската безбедност.

Сообраќајот низ каналот беше практично запрен по неколку напади врз трговски бродови, додека Иран возврати на американските и израелските напади. Ракетните и беспилотните летала продолжуваат да претставуваат критичен ризик за сите бродови во близина.

Бидејќи бродовите можат да се движат без AIS сигнали сè додека не се оддалечат доволно од Хормуз, автоматските позициони сигнали беа собрани на поширока област што ги опфаќа Оманскиот Залив, Арапското Море и Црвеното Море за да се откријат оние што можеби го напуштиле или влегле во Персискиот Залив.

Откако ќе се идентификуваат можните премини, историјата на сигналот се анализира за да се утврди дали движењето изгледа реално или е резултат на таканаречена лажна измама – електронско попречување кое може лажно да ја прикаже позицијата на бродот.

Некои премини можеби не се откриени ако бродовите сè уште не ги вклучиле повторно своите транспондери. Танкерите за нафта поврзани со Иран често пловат од Персискиот Залив без да испраќаат AIS сигнал сè додека не стигнат до Малајскиот Проток, околу десет дена откако ќе ја поминат Фуџаира. Други бродови можеби користат слични тактики и нема да се појават на екраните за следење уште неколку дена.

The post Трамп се заканува, но Ормутскиот теснец останува затворен: Само бродови поврзани со Иран поминале низ него во последните 24 часа appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: