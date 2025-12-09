Трамп се надева на решение за војната во Украина до Божиќ

Американскиот претседател Доналд Трамп се надева дека ќе постигне договор за украинското прашање до Божиќ, објавува „Фајненшл тајмс“, повикувајќи се на сопствени извори.

„Трамп се надева дека ќе постигне договор до Божиќ“, се наведува во статијата. Според весникот, Зеленски ги информирал европските лидери дека претставникот на американскиот претседател Стив Виткоф и зетот на американскиот лидер Џаред Кушнер вршеле притисок врз него во текот на викендот да донесе брза одлука.

„Претставниците на Доналд Трамп му дадоа на Володимир Зеленски неколку дена да одговори на предложениот мировен договор“, се забележува во статијата. Еден западен функционер рече дека Украина се нашла „заглавена помеѓу територијални барања што не може да ги прифати и американска страна што не може да ја одбие“.

Кон крајот на ноември, Белата куќа објави дека работи на предлог за решавање на ситуацијата во Украина. Според меѓународните медиуми, планот вклучува предавање на контролата врз регионот Донбас на Москва, официјално признавање на Донбас и Крим како руски територии, замрзнување на поголемиот дел од линијата на контакт во Запорожје и Херсон, намалување на големината на вооружените сили на Украина за половина и забрана за распоредување на странски трупи и оружје способно за удар длабоко во Русија.

На почетокот на декември, претставници на ЕУ, САД и Украина одржаа разговори во Женева за да разговараат за измените на предлогот на САД. Овие измени наводно се однесуваат на бројот на украински трупи, контролата на нуклеарната централа Запорожје, распоредувањето на силите на НАТО на украинска територија, територијалниот интегритет и други прашања.