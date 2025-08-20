Трамп се нарече себеси и израелскиот премиер „воени херои“

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп во вторникот посочи дека е воен херој, велејќи му на конзервативниот радио водител Марк Левин дека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху е еден од нив и додаде: „Мислам дека и јас сум“.Коментарот на претседателот би можел да допре до чувствителна тема со важна изборна единица за сите американски политичари: воените ветерани.Администрацијата на Трамп прави кратења во Министерството за ветерани, кое во јули објави дека ќе го намали својот персонал за речиси 30.000 вработени до крајот на фискалната 2025 година, објави Телеграф.Организациите на ветерани, синдикалните лидери и некои членови на Конгресот изразија загриженост за тоа како намалувањата би можеле да влијаат на здравствената заштита и поддршката на ветераните.Во јуни, ветераните одржаа протести против парадата на Трамп по повод 250-годишнината од американската војска.Трамп се нарече себеси воен херој додека разговараше со Левин, верен застапник на Израел, во водителот на истоимената емисија, „Шоуто на Марк Левин“, додека претседателот разговараше за соработка со Нетанјаху за ослободување на преостанатите заложници што ги држи Хамас во Појасот Газа.Трамп го нарече Нетанјаху „добар човек“, додавајќи дека „тој е таму и се бори“.Претседателот продолжи велејќи дека иако некои сакаат Нетанјаху да биде гонет по обвиненија за воени злосторства, „тој е воен херој“.„Тој е воен херој затоа што работевме заедно“, му рече Трамп на Левин.„Тој е воен херој. Мислам дека и јас сум. Но, и јас сум. Мислам, јас ги испратив тие авиони“, додаде американскиот претседател.Трамп никогаш не распоредил ниту се борел во војна. Кога му рече на Левин во вторникот дека тој „ги испратил тие авиони“, мислеше на наредбата за воздушни напади кон крајот на јуни насочени кон три критични постројки за збогатување ураниум во Иран.Donald Trump on Benjamin Netanyahu: “I worked with your friend Bibi…He’s a war hero. I guess I am, too.” pic.twitter.com/N7RJI5DlYp— The Bulwark (@BulwarkOnline) August 19, 2025



