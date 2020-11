Трамп се огласи по победата на Бајден

Актуелниот американски претседател Доналд Трамп оцени денеска дека демократот Џо Бајден „брза лажно да се претставува“ како победник на изборите во САД, откако голем број медиуми во САД го прогласија за победник на претседателските избори. Тој додаде дека од понеделник почнува да ја брани својата позиција на суд за резултатите од претседателските избори.

„Сите знаеме зошто Џо Бајден брза лажно да се претстави како победник и зошто неговите медиумски сојузници толку многу се обидуваат да му помогнат: тие не сакаат да се открие вистината. Едноставен факт е дека овие избори се далеку од завршени. Џо Бајден не е прогласен за победник на ниту една сојузна држава, а камоли на некоја од многу оспоруваните држави кои се насочени кон задолжително пребројување на гласовите или држави каде што нашата кампања има валидни и легитимни правни предизвици што можат да го одредат крајниот победник.

„Почнувајќи од понеделник, нашата кампања ќе почне да го внесува нашиот случај на суд за да се обезбеди целосно почитување на изборните закони и за прогласување на вистинскиот победник. Американскиот народ има право на чесни избори: тоа значи пребројување на сите легални гласачки ливчиња и неброење на незаконски ливчиња. Ова е единствениот начин да се обезбеди јавноста да има целосна доверба во нашите избори. Останува шокантно што кампањата на Бајден одбива да се согласи со овој основен принцип… Само партија што се занимава со нечесно дело незаконски би ги држела набљудувачите надвор од просторијата за пребројување – а потоа ќе се борела на суд да им го блокира пристапот.

„Па, што крие Бајден? Нема да одморам се додека американскиот народ не го добие искрениот број на гласови што го заслужува и што го бара демократијата “.

Според проекциите на Си Ен Ен, Асошиејтед прес, Њујорк Тајмс, Еј-Би-Си Њуз и повеќе медиуми, кои се засновани на исклучително прецизни статистички пресметки, прогласија дека Бајден победил во државата Пенсилванија, со што доби уште 20 електорски гласа и надминувајќи го минимумот од 270. Засега тој има 273 електорски гласови од можни 538. И според Фокс телевизија, која е голем поддржувач на Трамп, го прогласи Бајден за победник со 290 електроски гласови, со оглед на тоа што тие веќе го прогласија демократскиот кандидат за победник и во државата Аризона.

PRESIDENT TRUMP: “The simple fact is this election is far from over. Joe Biden has not been certified as the winner of any states — Beginning Monday, our campaign will start prosecuting our case in court to ensure election laws are fully upheld and the rightful winner is seated.” pic.twitter.com/ZUkDszW23J

— Breaking911 (@Breaking911) November 7, 2020