Трамп се појави во јавноста по гласините за неговата смрт

Американскиот претседател Доналд Трамп беше фотографиран како оди да игра голф, по лажните гласини на социјалните мрежи дека починал, поттикнати од извештаите дека не се појавил во јавноста неколку дена.Трамп и неговата внука, Каи Трамп, беа видени како влегуваат во возило на јужниот тревник на Белата куќа, облечени во бела поло маица, црни панталони и неговата црвена шапка MAGA.Неговата придружба заминала на терен за голф, пишуваат странските медиуми .Во меѓувреме, дописничката на „Дејли Колер“ од Белата куќа, Риган Рис, изјави: „Се будам и гледам луѓе кои се плашат дека Трамп е болен или мртов или нешто слично, бидејќи не е виден со денови“.„Вчера попладне бев со претседателот. Го интервјуирав еден час“, изјави Рис.Појавувањето на Трамп доаѓа во време кога почнаа да се шират лажни гласини за неговата смрт.Во петокот се појавија извештаи дека тој не бил виден во јавност два дена.Хаштагот #whereistramp беше шестиот најпопуларен на X во САД.Шпекулациите се зголемија и откако американскиот потпретседател Џ.Д. Венс изјави дека е „подготвен да биде претседател“ во случај 79-годишникот да се соочи со „некоја ужасна трагедија“.

