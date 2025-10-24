Трамп се предомисли, Путин се закани, самитот е одложен: Песков зборуваше за санкциите, ракетите со долг дострел и Будимпешта

0 SHARES Сподели Твитни

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денес изјави дека иако претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, во моментов не е заинтересиран за самит со рускиот претседател Владимир Путин, тој не ја исклучил можноста за таков состанок во иднина.Песков рече: „Да, претседателот Трамп рече дека засега престанал да размислува за одржување самит. Сепак, во изминатите два дена тој веќе неколку пати повтори дека не ја исклучува можноста за одржување таков самит во иднина. Претседателот Путин го дели овој став, како што самиот рече вчера за време на разговор со медиумите .“Ниту еден од лидерите, според него, не сака да се сретне без јасни цели и соодветна подготовка, сметајќи дека би било „губење време“ да се соберат без конкретни преговарачки основи.Песков, исто така, коментираше за откажувањето на потенцијалниот самит меѓу Русија и САД, кој беше планиран да се одржи во Будимпешта. Според него, не е одреден конкретен датум за самитот, ниту пак страните се договориле за него.– Прво на сите, никој не го објави точниот датум на самитот. И никој не се согласи за тоа. Тоа е првата точка. Во таа смисла, беше многу тешко да се наруши нешто што не беше конкретно договорено, нагласи портпаролот на Кремљ.За ракети со долг дострелЗборувајќи за потенцијалните ракетни напади со Томахавк врз руска територија, Дмитриј Песков рече дека изјавата на Путин во која се најавува „сериозен“ одговор од Русија е „елоквентна и сеопфатна“ и дека не е потребно дополнително појаснување. Путин вчера изјави дека одговорот на Русија ќе биде „сериозен, ако не и катастрофален“ доколку има напад.Песков изрази незадоволство од моменталната состојба на преговорите за Украина, нагласувајќи дека станува збор за „премногу долга пауза“. Според него, паузата е последица на „неподготвеноста на киевскиот режим“ да го интензивира дијалогот.Русија верува дека европските партнери на Украина се одговорни за поттикнување на оваа „неподготвеност“ кон преговорите.Санкции против РусијаПесков ги коментираше новите санкции што ги воведе Европската Унија против Русија, истакнувајќи дека санкциите во моментов се во фаза на анализа. Кога станува збор за санкциите, тој нагласи дека Русија „не дејствува против никого“, туку „за своја сопствена корист“. Русија, според него, секогаш ќе го прави она што е најдобро за нејзините национални интереси.Тој одговори и на изјавата на Трамп, кој рече дека влијанието на санкциите врз Русија ќе биде јасно за шест месеци. – Ќе видиме што ќе се случи за шест месеци и една година, рече Песков, додавајќи дека Русија веќе има искуство со санкциите и е способна да се прилагоди и да донесува одлуки што најдобро им служат на нејзините интереси.

