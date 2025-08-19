Трамп се смеел за костумот на Зеленски во Белата куќа

Среде интензивните разговори за војна и мир во Овалната соба, се случи еден смешен момент.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски беше забележан облечен во црно одело, привлекувајќи го вниманието и на новинарите и на американскиот претседател Доналд Трамп.

„Изгледаш одлично во тоа одело“, рече новинарот Брајан Глен од „Гласот на Америка“, кој постави прашања за изборот на облека на Зеленски за време на неговата посета на Белата куќа во февруари.

„И јас го кажав истото“, извика Трамп.

„Ти си во иста облека. Јас се пресоблеков, ти не“, му одговори Зеленски на Глен.

Според европски функционер, облеката на Зеленски била дискутирана меѓу американските и украинските претставници пред состанокот во понеделник, и се подразбирало дека тој не треба да доаѓа во вообичаената облека.

Во февруари, Трамп беше незадоволен кога Зеленски пристигна во Белата куќа облечен во воена униформа, што сугерираше дека е „целосно облечен“.