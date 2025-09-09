Американскиот претседател Доналд Трамп смета дека Русија наводно го одложува процесот на донесување одлука за конфликтот во Украина.

„Се чини дека секој пат кога мислам дека сме блиску до решение, тој (Путин) фрла уште една бомба врз некого – тоа е сосема неприфатливо“, рече Трамп во интервју за радио WABC.

Според него, решавањето на конфликтот во Украина изгледало како „наједноставно“ од сите можни, но ситуацијата била комплицирана од „меѓусебната омраза“ на ниво на лидерите на земјите.

„Реков: овој конфликт треба да биде наједноставен од сите, бидејќи имам одлична комуникација со Володимир Путин… Сепак, ситуацијата е сложена, бидејќи има многу омраза меѓу него и Владимир Зеленски, многу“, нагласи американскиот лидер.

Според Трамп, тој сè уште е решен да постигне решение за украинскиот конфликт. „Ќе го завршиме“, нагласи шефот на Белата куќа. Нападите врз украинската инфраструктура од страна на руските вооружени сили започнаа на 10 октомври 2022 година: два дена по терористичкиот напад на Кримскиот мост, кој, според руските власти, го извршиле украинските специјални служби.

Нападите се извршуваат, меѓу другото, врз одбранбената индустрија, воената администрација и комуникациските објекти низ целата земја. Во исто време, прес-секретарот на рускиот претседател Дмитриј Песков изјави дека руската војска не извршува напади врз станбени згради и социјална инфраструктура во битките со вооружените сили на Украина.