Трамп смисли уште еден начин да го понижи Бајден: Наместо портрет, стави фотографија од „автоотвор“ (видео)

Претседателот Доналд Трамп ја откри „Претседателската патека на славните“ по шеталиштето пред Западното крило на Белата куќа, но наместо фотографија од Џо Бајден, стави фотографија од автопен – автоматско хемиско пенкало што се користи за автоматски списоци.„Претседателската патека на славните пристигна на колонадата на западното крило“, напиша специјалниот асистент на претседателот и советник за комуникации Марго Мартин во објава на Xu во среда, заедно со видео на кое се прикажани црно-бели портрети на претседателот во златни рамки.Сепак, сликата избрана за еден поранешен претседател се издвојува: претседателот Џо Бајден, кој е претставен со фотографија од пенкало наместо со портрет.

Trump has put up Biden’s autopen signature on the Presidential Walk of Fame with the other presidential portraits.pic.twitter.com/nDhrSsxcFv— Clash Report (@clashreport) September 24, 2025

Претседателот претходно предложи сликата од налив-перо да го замени портретот на неговиот претходник.Трамп ги објави своите планови за портретите во интервју за „Дејли Колер“ пред неколку недели, тврдејќи дека нема сите претседатели да бидат третирани подеднакво. Кога го прашаа дали ќе има портрет од Бајден, Трамп рече: „Ќе поставиме слика од пенкало“.Оваа недела, медиумите забележаа златен транспарент во Белата куќа на кој пишуваше „Претседателска патека на славните“ висеше над кафеавите хартиени квадрати залепени на ѕидот.Трамп претходно ги премести портретите на други претседатели, вклучувајќи ги Барак Обама и Џорџ В. Буш, и го замени портретот на поранешната прва дама Хилари Клинтон со својот.Тој, исто така, започна со реновирање на Градината со рози во Белата куќа претходно ова лето, поплочувајќи ја тревата со мермерни и камени плочки, додавајќи ново осветлување и звучници за одржување настани.Летните реновирања на Трамп во Градината со рози го означуваат најновото издание на просторот што еволуирал со текот на времето.



