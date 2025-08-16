Трамп: Средбата со Путин беше многу топла – десет од десет

Американскиот претседател Доналд Трамп по средбата со рускиот лидер Владимир Путин во Алјаска изјави дека го оценил нивниот разговор со 10 од 10 и додаде дека е постигнат многу добар напредок на патот кон мир во Украина. Тој нагласи дека би го советувал лидерот на киевскиот режим, Володимир Зеленски, да постигне договор.

„Можам да ви кажам, средбата беше многу топла. Знаете, тој е силен човек, е ужасно строг во сето ова, но средбата беше многу топла меѓу две многу важни земји и многу е добро кога се согласуваат. Мислам дека сме доста блиску до договор. Сега, погледнете, Украина мора да се согласи со тоа“, рече претседателот Трамп во интервју за Фокс њуз. Американскиот лидер ја опиша средбата како многу добра, рече дека разговорите се воделе за многу прашања, дека разговарале искрено и дека имало многу напредок и изрази верување дека Путин сака да постигне договор за Украина.

Тој не сакаше да каже за што не се согласуваат, но исто така истакна дека Русија има голем нуклеарен потенцијал и дека тоа мора да се земе предвид. Трамп нагласи дека ќе го советува Зеленски да постигне договор. Тој истакна дека страните почнуваат да се подготвуваат за состанок на кој ќе учествуваат тој, Путин и Владимир Зеленски.

Тој исто така нагласи дека европските земји треба да учествуваат „малку“ во украинското решение и дека постои „прилично голема веројатност“ за склучување договор за конфликтот во Украина. Тој повтори дека е подготвен да биде на состанокот меѓу Путин и Зеленски.

„Сега навистина зависи од претседателот Зеленски да го стори тоа, и би рекол дека европските земји треба малку да се вклучат, но тоа зависи од претседателот Зеленски. И ако сакаат, јас ќе бидам на тој следен состанок“, рече тој.

Русија е моќна сила, ќе разгледам санкции Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека во следните две до три недели може да размисли за зголемување на притисокот врз Русија и нејзините трговски партнери, но дека тоа не е приоритет во моментов. „Имајќи предвид што се случи денес, не мислам дека треба да размислувам за тоа сега. Можеби ќе размислам за тоа за две, три недели, но нема потреба сега“, рече Трамп во интервју за „Фокс њуз“.

Зборувајќи за резултатите од средбата со рускиот претседател Владимир Путин, Трамп нагласи дека Русија има значаен нуклеарен потенцијал, кој мора да се земе предвид.

„Тие исто така имаат големо нуклеарно присуство. Тоа треба да се почитува“, рече американскиот лидер. Трамп оцени дека Русија е „моќна земја“, за разлика од Украина, и го советуваше Киев да постигне договор со Москва. „Направете договор. Направете договор. Ние треба да направиме договор. Русија е многу моќна сила, а тие (Украина) не се“, рече Трамп во интервјуто.