Трамп: Трајно ја забранувам миграцијата од Третиот свет

Претседателот на САД, Доналд Трамп, најави драстична мерка – трајно суспендирање на миграцијата од сите земји од третиот свет. Шокантната објава дојде само неколку дена по смртоносното пукање во близина на Белата куќа во кое авганистански државјанин уби жена припадничка на Националната гарда.

Трамп тврди дека целта на овој потег е да му се овозможи на американскиот имиграциски систем целосно да се опорави и да го запре нелегалниот влез во земјата, пишува NDTV.

На социјалната мрежа Truth Social, Трамп рече дека американската имиграциска политика, и покрај технолошкиот напредок, „ги еродирала тие придобивки и услови за живот за многумина“.

„Трајно ќе ја сопрам имиграцијата од сите земји од третиот свет за да овозможам целосно закрепнување на американскиот систем, ќе ги отсечам сите милиони нелегални влезови на Бајден, вклучително и оние потпишани од Автопенот на Поспаниот Џо Бајден, и ќе ги отстранам сите што не се нето средства за Соединетите Држави или не се способни да ја сакаат нашата земја, ќе ги прекинам сите федерални бенефиции и субвенции за оние што не се државјани на нашата земја, ќе им го одземам државјанството на имигрантите што го нарушуваат домашниот мир и ќе го депортирам секој странски државјанин што е јавен товар, безбедносен ризик или некомпатибилен со западната цивилизација“, напиша тој.

„Овие цели ќе се следат со цел да се постигне значително намалување на нелегалното и деструктивно население, вклучително и оние примени преку неовластениот и нелегален процес на одобрување на Автопен“, продолжи Трамп. „Само ОБРАТНАТА МИГРАЦИЈА може целосно да ја излечи оваа ситуација. Исто така, среќен Ден на благодарноста на сите, освен на оние што мразат, крадат, убиваат и уништуваат сè за што се залага Америка – Нема да бидете долго тука!“

Објавата на Трамп доаѓа како директен одговор на шокантниот напад што се случи само неколку блока од Белата куќа. Напаѓачот им се приближил на членовите на Националната гарда Сара Бекстром и Ендру Волф и отворил оган врз нив од блиску.

Бекстром, 20, почина од повредите.

„Сара Бекстром од Западна Вирџинија, една од членовите на гардата за која зборуваме, многу почитувана, млада, величествена личност… Таа штотуку почина. Таа повеќе не е со нас“, рече Трамп.

Нејзиниот колега, 24-годишниот Волф, останува во критична состојба.

Осомничениот за нападот е идентификуван и уапсен како Рахманула Лаканвал, 29-годишен маж од Авганистан кој емигрирал во Соединетите Држави во 2021 година, по повлекувањето на американските сили. Службениците сè уште не го потврдиле мотивот за нападот.

Инцидентот веќе предизвика конкретни потези. Министерството за државјанство и имиграција на САД на неодредено време ја суспендира обработката на сите барања за имиграција од авганистански државјани.

Неколку минути пред неговото големо соопштение за запирање на миграцијата, Трамп сподели фотографија на социјалните мрежи од авганистански бегалци евакуирани со воени авиони во 2021 година, искористувајќи ја можноста да го нападне поранешниот претседател

„Ова е дел од ужасен воздушен мост од Авганистан. Стотици илјади луѓе влегоа во нашата земја целосно неконтролирано и неконтролирано. Ќе го поправиме тоа, но никогаш нема да заборавиме што направија расипаниот Џо Бајден и неговите бандити со нашата земја“, објави Трамп.