Трамп целосно ја смени табелата: Украина добива поддршка од САД за погодување цели длабоко во Русија

САД ќе ѝ обезбедат на Украина разузнавачки информации за напади со ракети со долг дострел врз руската енергетска инфраструктура, соопштија американски претставници, во време кога администрацијата на претседателот Доналд Трамп размислува да испрати моќно оружје до Киев кое би можело да таргетира повеќе цели во Русија.Трамп неодамна им овласти на разузнавачките агенции и на Пентагон да му помогнат на Киев во спроведувањето на овие напади. Американските претставници бараат од сојузниците во НАТО да обезбедат слична поддршка, објави „Волстрит џурнал“.Проширената размена на разузнавачки информации со Киев е најновиот знак дека Трамп ја продлабочува поддршката за Украина додека неговите напори за унапредување на мировните преговори стагнираат.Официјалните лица велат дека ова е прв пат администрацијата на Трамп да ѝ помогне на Украина во нападите со ракети со долг дострел врз енергетски цели длабоко на руска територија.Иако САД долго време му помагаа на Киев да извршува напади со беспилотни летала и ракети, споделувањето разузнавачки информации значи дека Украина ќе може попрецизно да ги таргетира рафинериите, цевководите, електраните и другата инфраструктура далеку од нејзините граници, со цел да се лиши Кремљ од приходи и нафта за да се одржи инвазијата.САД, исто така, ја разгледуваат испораката на ракетите „Томахавк“ и „Баракуда“, како и други американски ракети лансирани од копно и воздух, изјавија други претставници на администрацијата за „ВСЈ“.Разузнавачките информации, во комбинација со помоќно оружје, би можеле да имаат многу помоќен ефект од претходните украински напади врз Русија, предизвикувајќи поголема штета на нејзината енергетска инфраструктура и оптоварувајќи ја руската воздушна одбрана. Американските претставници чекаат писмени упатства од Белата куќа пред да ги споделат потребните разузнавачки информации, рече еден функционер.Украинскиот претседател Володимир Зеленски минатата недела откри дека од Трамп побарал ракети „Томахавк“. Потпретседателот Џ.Д. Венс во неделата на „Фокс њуз“ изјави дека САД го разгледуваат барањето на Украина.Одобрувањето за дополнителните разузнавачки информации дојде кратко пред Трамп да изрази фрустрација од рускиот претседател Владимир Путин во објава на социјалните мрежи, велејќи дека Украина би можела да ја врати целата своја заземена територија, соопштија американски претставници.Трамп претходно изјави дека Украина не може да добие војна без да може да удри во Русија.Украина со години извршува напади со беспилотни летала во Русија, но администрацијата на Трамп ја ограничи употребата на најмоќното оружје и разузнавачките информации што ги споделува.Администрацијата на Трамп ги запре новите пратки на армиски тактички ракетни системи (Атакс), кои првично беа испратени во Украина за време на администрацијата на претседателот Бајден.Пентагон ставаше вето секој пат кога Украинците сакаа да ги користат. Тоа вето го спречи Киев да лансира ракети „Атакс“ од американско производство кон Русија од крајот на пролетта. Барем еднаш Украина се обиде да ги употреби ракетите против цел на руска територија, но барањето беше одбиено.Откако ја презеде функцијата во јануари, Трамп се обидува да посредува во прекин на огнот во Украина како пат кон пошироко решение. Неговиот почетен пристап, кој се состоеше од нудење економски и комерцијални стимулации на Путин за да ја запре инвазијата, не беше добро прифатен од рускиот лидер. Преговорите за ставање крај на 3,5-годишната војна се заглавија по серија средби меѓу руските и американските лидери.Трамп сигнализираше дека сега можеби следи поинаков курс. Во последните денови, Трамп доби повеќекратни брифинзи за состојбата на фронтот и се фокусираше на недостатокот на руски територијални придобивки. Неговите јавни коментари беа критички настроени кон напредокот на Русија во војната.„Сите мислеа дека Русија ќе ја добие оваа војна за три дена, но тоа не се случи. Требаше само да биде малку брз инцидент. Не изгледа добро за Русија“, рече Трамп за време на говорот во Обединетите нации минатата недела.Кремљ издаде умерен одговор на извештаите дека Америка може да испрати ново моќно оружје во Украина.

