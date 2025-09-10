Трамп: Чарли Крик почина – Никој не го разбираше срцето на младите подобро од него!

„Големиот, па дури и легендарниот Чарли Кирк, е мртов“, напиша Трамп на Truth Social.

„Никој не го разбираше и го немаше срцето на младите во Соединетите Американски Држави подобро од Чарли. Тој беше сакан од СИТЕ и сите му се восхитуваа, особено јас, а сега, тој повеќе не е со нас. Сочувство од мене и од Меланија до неговата прекрасна сопруга Ерика и семејството. Чарли, те сакаме!“ – напиша Трамп.

Политичкиот активист, подкастер, телевизиски водител и автор имаше 31 година. Зад себе ги оставу сопругата Ерика Кирк и нивните две деца, тригодишна ќерка и едногодишен син.

Илјадници луѓе кои присуствуваа на настанот на Универзитетот во Јута Вали каде што Чарли Кирк беше застрелан попладнево не беа подложени на безбедносни проверки, вели сведок. Тајлер Мекгетиган изјави за NBC News дека се регистрирал за да присуствува на настанот и добил QR код за влез.

„Очекував кога стигнав тука дека ќе треба да поминам низ некаков вид обезбедување, но тоа едноставно не беше важно“, рече Мекгетиган. „Никој не го провери баркодот или QR-кодот“, додаде тој. „Немаше контролен пункт за влез. Буквално, секој можеше да влезе ако сакаше.“