Трамп: Јас не сум крал, се трудам да ја направам нашата земја голема

– Американскиот претседател Доналд Трамп ги отфрли обвинувањата за авторитаризам по националните протести „Без кралеви“ за време на викендот, велејќи дека неуморно работи за да ѝ служи на земјата, а не да владее со неа.„Јас не сум крал. Се трудам да ја направам нашата земја голема. Тоа е сè“, им изјави тој на новинарите во неделата по враќањето во Вашингтон, нагласувајќи: „Јас воопшто не сум крал.“Тој не им даде значење на демонстрациите, опишувајќи ги како „шега“ и тврдејќи дека биле финансирани од милијардерот филантроп Џорџ Сорос и „други радикално левичарски лудаци“.„Ги погледнав луѓето – тие не се репрезентативни за оваа земја. Демонстрациите беа многу мали, неефикасни, а луѓето беа збунети“, рече тој.Милиони демонстранти се собраа низ САД во саботата во знак на протест против Трамп и неговата администрација, при што многумина наведоа закани за демократијата, слободата на говорот и животната средина како главни причини за протестите.Еден од организаторите, Американската унија за граѓански слободи (ACLU), соопшти дека 7 милиони луѓе се појавиле на повеќе од 2.500 митинзи „Без кралеви“ организирани во сите 50 сојузни држави.

