Трамп: „Јас сум на страната на Израел“, можеби можеме да ја запреме веднаш војната во Газа

Американскиот претседател Доналд Трамп во вторник се сретна со лидери од арапскиот и муслиманскиот свет на маргините на Генералното собрание на ОН во Њујорк за да разговараат за завршување на војната меѓу Израел и Хамас во Газа, постојано нарекувајќи го својот „најважен состанок“, објави Тајмс оф Израел.

„Сакаме да ја завршиме војната во Газа. Ќе ја завршиме. Можеби можеме да ја завршиме веднаш“, изјави Трамп пред печатот на почетокот на состанокот. „Ова е мојот најважен состанок“, продолжи тој. „Но, ова е оној што е многу важен за мене бидејќи ќе завршиме нешто што веројатно никогаш не требало да започне“.

Присуствуваа лидери на Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Катар, Египет, Јордан, Турција, Индонезија и Пакистан. Трамп рече дека на состанокот учествувале „сите големи играчи освен Израел, но тоа ќе биде следно“, очигледно осврнувајќи се на неговиот состанок со премиерот Бенјамин Нетанјаху во Белата куќа следната недела. Трамп, исто така, го пофали говорот на индонезискиот претседател Прабово Субианто пред Генералното собрание претходно, во кој Субианто рече дека мирот бара гарантирање на безбедноста на Израел.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го опиша состанокот со Трамп како „многу плоден“.

Турција остро ги критикуваше нападите на Израел во Газа против Хамас – чиј водечки поддржувач е Ердоган – и тврди дека тие претставуваат геноцид, обвинение што Ерусалим силно го отфрла. Турција ја прекина целата трговија со Израел, побара меѓународни мерки против него и побара итен прекин на огнот во Газа. Во разговор со новинарите, Ердоган рече дека ќе биде објавена заедничка декларација од состанокот и дека е „задоволен“ од резултатите од состанокот, но не даде повеќе детали.

Во меѓувреме, државната новинска агенција WAM на Емиратите објави дека состанокот се фокусирал на прекинување на тековната војна во Газа и постигнување траен прекин на огнот. Новинската агенција соопшти дека ослободувањето на сите заложници и преземањето чекори за решавање на влошената хуманитарна криза во енклавата разорена од војната, исто така, биле дискутирани како приоритети.

Трамп „на страната на Израел“

На состанокот во ОН претходно истиот ден со францускиот претседател Емануел Макрон, чија земја беше меѓу неколкуте што ја признаа палестинската држава еден ден претходно за време на француско-саудиската конференција за промовирање решение за две држави во израелско-палестинскиот конфликт, Трамп им рече на новинарите дека тој и лидерите на муслиманските нации „ќе видиме дали можеме да направиме нешто за“ прекинување на војната во Газа.

„Сакаме да го спречиме тоа. Сакаме да ги вратиме нашите заложници или нивните заложници“, рече тој, осврнувајќи се на заложниците земени од терористите предводени од Хамас за време на нападот на 7 октомври 2023 година врз Израел, со кој започна војната во Газа. Додека седеше покрај Макрон, Трамп исто така изјави: „Јас сум на страната на Израел. Навистина, целиот мој живот бев на страната на Израел и ќе добиеме решение, а тоа ќе биде решение што е добро за сите“.

Запрашан за одлуката на Макрон да ја признае палестинската државност, Трамп го повтори својот говор пред Генералното собрание на ОН. „Мислам дека тоа му оддава почит на Хамас и не можете да го направите тоа поради 7 октомври. Едноставно не можете да го направите тоа“. „Никој не го заборава 7 октомври“, рече Макрон како одговор. „Но, по речиси две години војна, каков е резултатот?“, рече Макрон, додавајќи:

„Ова не е вистинскиот начин да се продолжи“. Макрон исто така рече дека убивањето на лидерите на Хамас од страна на Израел е „големо достигнување“, но „имате толку борци на Хамас колку што имавте првиот ден. Значи, не функционира расклопувањето на Хамас. Ова не е вистинскиот начин да се продолжи. Затоа ни е потребен целосен процес“.