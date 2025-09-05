Трамп: Ја изгубивме Русија од најцрната Кина

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп денес со огорченост го коментираше зближувањето на Индија и Русија со Кина, што беше демонстрирано на неодамнешниот самит во Тјенџин, Кина.„Се чини дека ги загубивме Индија и Русија од најтемната, најцрна Кина“, рече тој на својата мрежа Truth Social, заедно со фотографија од рускиот претседател Владимир Путин, кинескиот претседател Си Џинпинг и индискиот премиер Нарендра Моди, направена на самитот на Шангајската организација за соработка во Тјенџин претходно оваа недела.„Нека имаат долга и просперитетна иднина заедно!“, напиша тој во објавата, очигледно иронично.Да потсетиме дека Трамп претходно го нарече самитот во Кина заговор против САД. Рускиот претседател Владимир Путин одговори велејќи дека „Трамп има добро чувство за хумор“.Нов светски поредок?За време на самитот, Си повика на воспоставување нов мултиполарен светски поредок што ќе ја предизвика американската демократија како водечка сила во глобалните прашања. Таквиот поредок, рече тој, ќе го врати светот во состојба во која суперсилите ги контролираат своите сфери на влијание.Останува нејасно кога точно Трамп смета дека Русија не е „изгубена“ за Западот. Руската инвазија на Украина започна уште во 2014 година и ескалираше во најголемата копнена војна во Европа од Втората светска војна со започнувањето на целосна инвазија во 2022 година.Оттогаш, западните сојузници, вклучувајќи ги и САД, ѝ обезбедија на Украина милијарди долари помош и оружје за да ја одвратат руската агресија. Мировниот процес предводен од САД, започнат откако Трамп ја презеде функцијата, не успеа да донесе мир, а Русија постојано одбива да се согласи со кое било од барањата на Трамп.Притисок од САД и зајакнување на врскитеВо меѓувреме, Кина и Индија остануваат меѓу најголемите купувачи на нафта на Москва, финансирајќи ја руската воена машинерија. Американскиот претседател се обиде да ги наруши тие врски заканувајќи се со секундарни санкции против земјите што продолжуваат да тргуваат со Русија.Вашингтон воведе царина од 25% на целиот индиски увоз на 1 август, по што следуваа дополнителни царини на 6 август насочени кон континуираните купувања на руска нафта од страна на Индија. Трамп, исто така, се закани со царини до 100% на кинескиот извоз доколку Пекинг, кој исто така ѝ обезбедува на Русија технологија со двојна намена, ги одржи своите енергетски врски со Москва.И покрај овој притисок, соработката меѓу Русија, Кина и Индија се продлабочува. Рускиот енергетски гигант „Газпром“ и кинеската државна компанија CNPC на 2 септември потпишаа обврзувачки договор за изградба на гасоводот „Моќта на Сибир-2“, 30-годишен проект што ќе донесе руски гас во Кина.Порано оваа недела, Трамп призна дека завршувањето на војната на Русија во Украина се покажало како потешко отколку што очекувал. Неговите мировни напори, кои сега се во осмиот месец, не постигнаа никаков напредок, додека стратешките партнери на Москва продолжуваат да ги зајакнуваат нејзините капацитети за предизвикување војна.

