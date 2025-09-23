Трамп ја нарече Русија „тигар од хартија“, верува дека ќе ја изгуби освоената територија

На средбата со францускиот претседател Емануел Макрон, претседателот на САД Доналд Трамп ги повтори своите неодамнешни коментари на Truth Social дека Украина има потенцијал да ја врати целата територија што ја изгуби од Русија во три и пол години откако започна најновата војна во регионот.

Трамп рече дека способноста на Украина да возврати може да докаже дека Русија е „тигар од хартија“.

„Така се чувствувам. Навистина така се чувствувам. Нека си ја вратат земјата“, додаде претседателот.

Во објава на Truth Social, Доналд Трамп рече дека Украина е во позиција да „се бори и да ја врати“ целата територија што ја изгуби од почетокот на руската инвазија во 2022 година.

„Зошто да не? Русија бесцелно се бори три и пол години во војна за која на вистинска воена сила и треба помалку од една недела за да ја добие“, напиша Трамп, во ретка полна поддршка на потенцијалот на Украина.

„Украина би можела да ја врати својата земја во нејзината оригинална форма и, којзнае, можеби дури и да оди подалеку од тоа! Путин и Русија се во ГОЛЕМИ економски проблеми и ова е време Украина да дејствува“, рече Трамп во својата долга медитација на социјалните медиуми. Тој додаде дека САД ќе продолжат да го снабдуваат НАТО со оружје за купување.

Порано, на билатерална средба со Володимир Зеленски, Трамп рече дека „руската економија е ужасна во моментов“ и дека Украина направила „прилично неверојатна“ работа во одвраќањето на силите на Кремљ.

Кога новинарите го прашаа дали земјите од НАТО треба да соборуваат руски авиони ако влезат во нивниот воздушен простор, претседателот рече „да, го правам тоа“. Подоцна додаде дека поддршката за сојузниците од НАТО ќе зависи од околностите, но изрази благодарност за куповната моќ на групата во однос на оружјето што се испраќа во Украина.

„НАТО се засили, знаете, кога се зголеми од 2% на 5%. Тоа беше големо единство“, рече Трамп. „Тие купуваат многу оружје и го купуваат од нас. Го купуваат од САД“.

Претходно, претседателката на комисијата на ЕУ, Урсула фон дер Лајен, рече дека Доналд Трамп е „апсолутно во право“ за тоа што европските земји продолжуваат да купуваат руски енергетски производи. Потег што претседателот го опиша како „неоправдан“ во своето обраќање пред Генералното собрание на ОН денес.

„Работиме на тоа. Го намаливме веќе масовното снабдување со гас од Русија, целосно се откажавме од рускиот јаглен и масовно го намаливме снабдувањето со нафта. Но, сè уште има нешто што доаѓа на европскиот континент“, рече фон дер Лајен за време на состанокот со претседателот. „Па што правиме сега? Воведуваме санкции на оние пристаништа од каде, на пример, енергијата доаѓа од Русија. И сакаме да воведеме тарифи за снабдувањето со нафта што сè уште доаѓа во Европската Унија“, рекла Лајен.

Кога го прашаа Трамп за одлуката на унгарскиот премиер Виктор Орбан да продолжи да купува руски енергетски производи, тој беше уверен дека има моќ да го убеди својот близок сојузник: „Тој ми е пријател. Не сум разговарал со него, но имам чувство дека ако го сторам тоа, можеби ќе престане, и мислам дека ќе го направам тоа.“