Трамп ја најави средбата на Виткоф со Путин следната недела, неговиот советник Кушнер може да отпатува и во Москва

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека средбата меѓу неговиот специјален пратеник, Стив Виткоф, и рускиот лидер Владимир Путин е закажана за следната недела во Москва.

„Стив Виткоф оди во Русија, веројатно со Џаред Кушнер, не сум сигурен дали Џаред оди, но тој е вклучен во процесот на решавање на војната во Украина. Паметен човек. И тие ќе се сретнат со претседателот Путин, верувам следната недела во Москва“, рече американскиот претседател, пренесува Телеграф.

Претходно, Трамп изјави дека го испратил Виткоф во Москва за да го финализира „мировниот план“, кој, според американскиот претседател, има само неколку преостанати контроверзни точки.

Трамп, исто така, рече дека е подготвен лично да се сретне со украинскиот претседател Володимир Зеленски и рускиот лидер Владимир Путин, само под услов „мировниот договор“ да биде целосно договорен или да е во завршна фаза.

Инаку, вчера се одржа состанок меѓу американската и руската страна во Саудиска Арабија, каде што ова го потврди и Белата куќа.

