Трамп ја откажа средбата со Си: „Веќе нема смисла“

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека неговата планирана средба со неговиот кинески колега Си Џинпинг на самитот на АПЕК повеќе нема смисла поради „непријателските дејствија на Кина“.„Требаше да се сретнам со претседателот Си за две недели, на АПЕК, во Јужна Кореја, но сега се чини дека нема причина за тоа“, рече Трамп .Американскиот претседател објави на социјалната мрежа Truth Social дека Кина „станува многу непријателска “ и го обвини Пекинг дека „го држи светот во заробеништво користејќи ги своите ресурси на ретки земји“ и додаде дека ќе биде „принуден финансиски да го усогласи нивниот потег“.Според него, Кина се обидува да воведе контрола врз извозот на ретки земни метали и други клучни материјали, што, како што тврди Трамп, ги нарушува глобалните пазари.Тој нагласи дека САД се подготвени да одговорат – дека ја разгледуваат можноста за „масовно зголемување“ на увозните тарифи за кинеските производи како одговор на потезите што ги презеде Кина. „Една од политиките што моментално ја разгледуваме е масовно зголемување на царините за кинески производи што влегуваат во Соединетите Американски Држави. Постојат многу други контрамерки што исто така сериозно се разгледуваат“, рече Трамп на својата социјална мрежа Truth Social.

