Трамп ја повика Европската Унија да го зголеми притисокот врз Путин со воведување 100-процентни царини за Кина и Индија

Американскиот претседател Доналд Трамп ја повика Европската унија да воведе царини до 100 проценти врз Кина и Индија, како дел од неговите напори да го принуди рускиот претседател Владимир Путин да ја прекине војната во Украина.Тој го упати барањето, кое првпат го објави „Фајненшл тајмс“, за време на состанокот на американски и европски претставници во вторникот, на кој се разговараше за можноста за зголемување на економскиот притисок врз Русија.Предлогот доаѓа во време кога Трамп се бори да посредува во мировен договор меѓу Москва и Киев и додека руските напади врз Украина се интензивираат.Одделно, Трамп им рече на новинарите во вторникот дека планира да разговара со Путин по телефон оваа недела или почетокот на следната недела.Главната зграда на владата на Украина во Киев беше погодена од руска ракета за време на викендот – во напад што Кремљ го сметаше и за симболичен и за голема ескалација на агресијата.Во текот на викендот, нападите низ целата земја го означија најсилното воздушно бомбардирање на Украина од почетокот на војната. Украина соопшти дека руските сили употребиле најмалку 810 беспилотни летала и 13 ракети.Во вторник, повеќе од 20 цивили беа убиени од руска ракета во источниот регион Донбас додека чекаа во ред за да ги земат своите пензии.Зборувајќи со новинарите по бомбардирањето за време на викендот, Трамп рече дека „не е задоволен од целата ситуација“ и се закани со построги санкции врз Кремљ.Американскиот претседател претходно се закани со построги мерки против Русија, но не презеде никакви мерки и покрај тоа што Путин ги игнорираше неговите рокови и заканите со санкции. Долгоочекуваниот самит меѓу лидерите во Алјаска минатиот месец заврши без мировен договор.Барањето на Трамп до Европската Унија следеше по изјавите на американскиот секретар за финансии Скот Бесент, кој рече дека Вашингтон е подготвен да го засили економскиот притисок, но дека му е потребна посилна европска поддршка.Трамп во вторникот, исто така, изјави дека САД и Индија „продолжуваат со разговорите за решавање на трговските бариери“ меѓу двете земји.Тој планира да разговара со индискиот премиер Нарендра Моди во наредните недели и очекува „успешен заклучок“ на нивните трговски разговори, напиша тој на својата платформа Truth Social.Како одговор на објавата, Моди го повтори оптимизмот на Трамп дека разговорите ќе бидат успешни и рече дека двете земји се „блиски пријатели и природни партнери“.„Нашите тимови работат на завршување на овие разговори што е можно поскоро. Исто така, со нетрпение очекувам да разговарам со претседателот Трамп“, додаде тој.Коментарите на Трамп од некои беа сметани за најнов знак на помирување меѓу Вашингтон и Делхи, по прекинот во нивните трговски разговори.Минатата недела, Трамп го нагласи „специјалниот однос“ меѓу Индија и САД, велејќи „нема за што да се грижиме. Само имаме моменти од време на време“.Кина и Индија се главните купувачи на руска нафта, што помага во одржувањето на руската економија. Минатиот месец, САД воведоа царина од 50% на стоките од Индија, што вклучуваше казна од 25% за трансакциите со Русија.Иако ЕУ изјави дека ќе ја прекине својата зависност од руската енергија, околу 19% од увозот на природен гас сè уште доаѓа од Русија.Доколку ЕУ воведе царини за Кина и Индија, тоа би означило промена во пристапот кон обидот за изолирање на Русија со санкции наместо со трговски царини.

