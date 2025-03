0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп им ги одзеде безбедносните дозволи на поранешните демократски претседателски противници Камала Харис и Хилари Клинтон, заедно со други значајни поранешни функционери. Овој потег следи по изјавата на Трамп во февруари дека ќе го одземе безбедносното одобрение на неговиот претходник, Џо Бајден. Оваа акција беше потврдена во неодамнешна објава, каде што истакна дека забраната важи и за „било кој друг член“ од фамилијата Бајден. „Одлучив дека е неопходно за националната безбедност овие лица да немаат пристап до доверливи информации“, се наведува во меморандумот на Трамп, цитиран од Би-Би-Си.

Листата на лица кои ги загубија безбедносните сертификати вклучува и поранешниот државен секретар Антони Блинкен, како и старите републикански претставници Лиз Чејни и Адам Кинзингер, исто како и Фиона Хил, која беше советничка за руски прашања во Трамповата првата администрација. Претходно, Трамп ги отстрани безбедносните дозволи на повеќемина поранешни разузнавачи, обвинувајќи ги за мешање во изборите во 2020 година во полза на Бајден, иако без да приложи докази.

Во 2021 година, во текот на својот мандат, Џо Бајден му забрани на поразениот противник Трамп пристап до разузнавачки брифинзи, повикувајќи се на неговото „непредвидливо однесување“.

The post Трамп ја преиспитува безбедносната политика за поранешни функционери appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: