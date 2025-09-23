Трамп ја прогласи Антифа за терористичка организација

Американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која во голема мера левичарската активистичка група Антифа ја означува како терористичка организација. Антифа е милитаристичко, анархистичко претпријатие кое експлицитно повикува на соборување на Владата на Соединетите Американски Држави, спроведувањето на законот и нашиот правен систем, објави Белата куќа на X.

„Поради горенаведениот модел на политичко насилство дизајнирано да ја потисне легитимната политичка активност и да го попречи владеењето на правото, со ова ја означувам Антифа како „домашна терористичка организација““, се наведува во извршната наредба. Текстот на документот е објавен на веб-страницата на Белата куќа.

Antifa is a militarist, anarchist enterprise that explicitly calls for the overthrow of the United States Government, law enforcement authorities, and our system of law. Thanks to the leadership of President Trump, they are now classified as a domestic terrorist organization. pic.twitter.com/0Fb6n0TLLy — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025

Документот ги детализира наводните активности на Антифа, вклучувајќи вооружени конфронтации со спроведувањето на законот, организирани немири и напади врз службеници за имиграција и царинска контрола. Исто така, ја обвинува Антифа за регрутирање и радикализирање на млади Американци, прикривање на идентитетот на своите членови и прикривање на изворите на нејзиното финансирање. Извршната наредба им наложува на федералните агенции да ги користат сите расположиви законски овластувања за да истражат, попречат и прекинат сите нелегални операции во кои е вклучена Антифа или оние што дејствуваат во нејзино име. Ова вклучува гонење на поединци или субјекти кои обезбедуваат материјална поддршка на групата.

Белата куќа нагласи дека наредбата мора да се спроведе во согласност со важечките закони. Антифа, скратеница од антифашист, е лабава организација составена претежно од левичарски активисти и генерално не се смета за високо организирана група во Соединетите Американски Држави. Се верува дека се однесува на приврзаници на анархистички ставови. Директорот на ФБИ, Кеш Пател, претходно зборуваше за антитерористички истраги насочени кон „нихилистите“.