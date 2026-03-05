Вести

Трамп ја разреши „ICE Барбика“ Кристи Ноем од местото министеркa за домашна безбедност

Written by Леонардо on

More in Вести:

Доналд Трамп, претседателот на САД, објави дека министерката за домашна безбедност Кристи Ноем крајот на месецот ќе ја напушти функцијата и ќе биде заменета со републиканскиот сенатор Марквејн Мулин од Оклахома.

Клучни детали

Новата функција на Ноем ќе биде : „пратеник за Штитот на Америка“, и ќе ја води „нова иницијатива за безбедност на западната хемисфера“. Ноем, позната како „ICE Барбика“ поради поддршката на масовните депортации, повремено ја губеше, а потоа ја повторно стекнуваше наклоноста на Трамп. Причина за разрешувањето е контроверзна рекламна кампања од 200 милиони долари што ги повикуваше илегалните мигранти да ја напуштат САД, што Ноем тврдела дека е одобрена од претседателот, а Белата куќа го демантираше тоа.

Контроверзии и критики

Ноем се соочи со прашања за смртта на двајца Американци во Минесота, убиецени од федерални агенти, како и за масовни апсења на мигранти без кривични досиеа. Републикански сенатори веќе ја повикуваа да поднесе оставка. Таа предизвика негативни критики во јавноста и со плановите за купување луксузен авион од 70 милиони долари за депортации.

Новата замена

Марквејн Мулин ќе ја преземе функцијата министеркa за домашна безбедност на 31 март 2026.

Пронајдете не на следниве мрежи: