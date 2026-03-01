Трамп: Ќе го нападнеме Иран со сила каква што не сме виделе досега

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп го предупреди Иран да не ги ескалира нападите во објава на „Truth Social“, откако Техеран упати закани откако призна дека го извршил атентатот врз врховниот лидер ајатолахот Али Хамнеи.

„Иран штотуку објави дека ќе удри многу силно денес, посилно од кога било досега“, напиша Трамп.

Неговите коментари дојдоа во време кога тензиите продолжија да растат по координираните напади на САД и Израел врз Иран, пишува Euronews.

Претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Багер Калибаф, ги предупреди САД и Израел дека ќе се соочат со „катастрофални удари“ поради нивните континуирани напади врз Исламската Република.

„Ја преминавте нашата црвена линија и мора да ја платите цената“, рече Калибаф во телевизиски говор, станувајќи највисоко рангиран ирански функционер кој се појави јавно откако започнаа нападите.

„Ќе ви зададеме толку разорни удари што самите ќе бидете принудени да се молите“, додаде тој.

Врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, наводно бил убиен во голем напад врз Иран извршен од Израел и САД, што предизвикало неизвесност околу иднината на Исламската Република и предизвикало стравувања од регионална нестабилност.

Иранската државна телевизија и државната новинска агенција на Исламската Република ја објавија смртта на 86-годишникот рано утрово.

Трамп го објави ова неколку часа претходно, велејќи дека тоа им дава на Иранците „најголема шанса“ да ја „вратат“ својата земја.

Најавите уследија по координираната американско-израелска воздушна кампања насочена кон иранските воени и владини објекти.

Според Трамп, „тешкото и прецизно бомбардирање“ ќе продолжи во текот на целата недела или колку што е потребно.

Нападите означија драматична ескалација на американското вмешаност во Иран, што претставува втор пат за осум месеци администрацијата на Трамп да започне напади за време на преговорите за нуклеарната програма на Техеран.

Се очекува смртта на Хамнеи по децении на власт да остави голем вакуум во лидерството, со оглед на недостатокот на јавно идентификуван наследник и крајната власт на врховниот лидер врз главните државни одлуки

