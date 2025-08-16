Трамп: Ќе има мировен договор – Зеленски в понеделник во Вашингтон

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека неговата средба со рускиот лидер Владимир Путин поминала многу добро. „Одличен и многу успешен ден во Алјаска!

Средбата со рускиот претседател Владимир Путин поминала многу добро“, напиша Трамп на социјалната мрежа Истина. Тој исто така спомена дека разговарал по телефон со Володимир Зеленски и некои европски лидери, вклучувајќи го и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

„Беше одлучено дека најдобриот начин да се стави крај на ужасната војна меѓу Русија и Украина е директно да се премине кон мировен договор што би ја завршил војната, а не само договор за прекин на огнот, кој често не успева“, рече Трамп.

Тој додаде дека Зеленски ќе пристигне во Вашингтон во понеделник попладне.

„Ако сè оди добро, ќе закажеме состанок со претседателот Путин. Потенцијално милиони животи ќе бидат спасени“, заклучи Трамп.

На 15 август, во Алјаска се одржа состанок меѓу претседателите на Русија и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп. Лидерите се сретнаа во воената база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ. Разговорите во потесен формат „три на три“ траеја два часа и 45 минути. Од руска страна, на состанокот присуствуваа рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и претседателскиот помошник Јуриј Ушаков.

Соединетите Американски Држави беа претставени од државниот секретар Марко Рубио и специјалниот претставник на американскиот претседател Стивен Виткоф.