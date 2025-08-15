Трамп: Ќе разговарам за прашањето за териториите со Путин, но конечната одлука треба да ја донесе Киев

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека планира да разговара за територијалното прашање со рускиот претседател Владимир Путин, но дека конечната одлука за ова прашање треба да ја донесе Киев. Тој рече дека нема намера да преговара во име на Украина.

„Тука сум да ги доведам сите на преговарачка маса“, рече тој. Трамп додаде дека е подготвен да разговара за деловни прашања со Путин доколку се постигне напредок во решавањето на украинското прашање.

Во исто време, тој ја предупреди Русија дека се соочува со „тешки економски последици“ доколку претстојниот самит во Алјаска не резултира со напредок во решавањето на украинското прашање. Трамп додаде дека би сакал да го фокусира своето внимание на внатрешните проблеми на Соединетите Американски Држави, но дека сега учествува во решавањето на украинското прашање „за да спаси животи“.

Американскиот лидер, исто така, изрази надеж дека „нешто ќе произлезе од тоа“ од самитот во Алјаска. Зборувајќи за безбедносните гаранции за Киев, Трамп рече дека тоа е можно ако Европа, но и други земји, учествуваат во нив. Тој, исто така, рече дека не гледа можност на Киев да му бидат обезбедени безбедносни гаранции во рамките на НАТО.

„Тоа нема да се случи“, нагласи американскиот лидер.