Трамп ќе се обрати на нацијата, ултиматумот до Путин за војната во Украина завршува денес

Се очекува американскиот претседател Доналд Трамп да даде изјава што би можела да биде одлучувачка за идниот тек на војната во Украина.Според прес-службата на Белата куќа, говорот е закажан за 14:00 часот по вашингтонско време (21:00 часот по косовско време), пренесува Телеграфи.Останува нејасно што точно мисли Трамп. Сепак, времето му дава на објавата посебно значење. Денес е рокот што Трамп му го постави на рускиот лидер Владимир Путин за постигнување мировен договор со Украина.Во понеделник, „Киев пост“ објави дека претседателот Володимир Зеленски рекол дека руските власти сè уште не покажуваат подготвеност за вистински преговори.Тој потсети дека точно пред две недели во Вашингтон, американскиот претседател Доналд Трамп му даде рок на Кремљ да одлучи за својата подготвеност за средба на лидерско ниво.Според Зеленски, Украина е подготвена за дијалог, но Москва продолжува да се обложува на војна.„Украина е секако подготвена за ова. Но, единственото нешто што го прави Русија е инвестирање во понатамошна војна. Сите нивни сигнали укажуваат на ова“, рече Зеленски.Како пример, тој ја наведе посетата на Путин на Кина за самитот на Шангајската организација за соработка, каде што, според Зеленски, рускиот претседател ќе „избега и ќе маневрира“ – неговата омилена тактика.Наспроти недостатокот на подготвеност на Кремљ за разговори, Зеленски ја нагласи потребата од продолжување на притисокот врз Русија.Тој нагласи дека светот повикува на прекин на војната, но Москва намерно ја продолжува.„Сите во светот велат дека огнот мора да престане, сите инсистираат дека војната мора да заврши. Единствената што сака војна е Русија“, додаде тој.На 21 август, Трамп постави рок од две недели за мировни преговори меѓу Киев и Москва, велејќи дека „после тоа веројатно ќе мора да се стремиме кон поинаков пристап“.Ова уследи по криптичната објава на Truth Social од страна на американскиот лидер, која комбинираше две фотографии: од кои едната покажува кон Путин во Алјаска и историска слика од американскиот потпретседател Ричард Никсон како покажува кон советскиот лидер Никита Хрушчов.Тоа беше протолкувано како навестување дека американскиот претседател можеби конечно е подготвен да биде построг со Москва.

