Трамп ѝ рекол на својата помлада ќерка дека изгледа „секси“, а луѓето биле згрозени: „Ова веќе не е ни чудно, ова е пореметување“

На социјалната мрежа X се појави видео на кое се гледаат Доналд Трамп помладиот и неговата ќерка Каи Медисон Трамп , тогаш 17-годишна, како поминуваат време заедно во салон за убавина пред Републиканската национална конвенција. Во еден момент, додека се шминкаа, Трамп помладиот ја праша својата ќерка:„Дали шминката ќе ми помогне да изгледам секси како тебе?“Каи одговори: „Изгледаш одлично“, за што нејзиниот татко ѝ се заблагодари. Иако беше изговорена со опуштен тон, оваа реченица предизвика бурни реакции и лавина критики на мрежите, кои се фокусираа на несоодветноста на изразот што го употребил родител во разговор со едвај возрасна ќерка.“Does getting makeup make me look sexy like you?”What kind of father says that to his daughter? https://t.co/7AX4rift94 pic.twitter.com/NyfjMxFqJF— 🇨🇦CoffeyTimeNews🇨🇦 (@CoffeyTimeNews) August 2, 2025„Ниеден родител не треба да го каже тоа“Набргу откако видеото почна да циркулира онлајн, јавноста реагираше, а коментарите на мрежата X беа сè само не благи.„Ниту еден татко не треба никогаш да ѝ каже на својата ќерка дека е секси – тоа е одвратно и нема апсолутно никакво оправдување за тоа. Овој вид однесување не е само несоодветно, туку е дел од вознемирувачки модел во семејството Трамп.“„Едноставно е морничаво. „Секси“ никогаш не беше збор што мојот татко ѝ го кажал на мојата помала сестра. Ниту нејзе, никому. Татковците на моите пријатели никогаш не го кажуваат тоа. Вознемирувачки е татко да го каже тоа.“„Мојот сопруг би го користел зборот „убава“. Но, па, тоа сме ние.“Некои се обидоа да ја релативизираат ситуацијата:„Да речеше „убава“ наместо „секси“, ќе беше во ред, нели? Некои луѓе ги третираат двата збора како синоними. Не е баш голема работа.“Сепак, ваквите коментари останаа во малцинство, бидејќи повеќето корисници веруваат дека зборот „секси“ во контекст што вклучува родител и малолетно дете не е прифатлив – дури ни како шега.Фото: Џим ВОТСОН / АФП / ПрофимедијаСпоредби со Доналд ТрампПо овој инцидент, многумина се сетија на слични контроверзии што го следеа Доналд Трамп, таткото на Доналд Џуниор, кога станува збор за неговата ќерка Иванка Трамп.Еден од најпаметните моменти се случи во 2013 година во шоуто на Венди Вилијамс , кога поранешниот американски претседател беше прашан што имаат заедничко тој и неговата ќерка. Трамп рече:„Сакав да кажам секс, но не можам да се поврзам со неа таму.“ View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump Fan (@ivvankatrump)Иванка беше присутна во студиото, а Доналд покажа со прст кон неа додека ги кажуваше овие зборови.Во емисијата на Хауард Стерн, тој отиде чекор понатаму:„Знаете кој има едно од најдобрите тела во светот, сите се согласуваат? И јас помогнав да се создаде? Иванка. Мојата ќерка Иванка. Таа е висока 180 сантиметри, таа има најдобро тело.“Тој исто така изјави дека „веројатно би излегувал со неа доколку таа не му беше ќерка“.Долгогодишни контроверзииСомнежите за несоодветната врска меѓу Трамп и Иванка датираат од 1996 година, кога се појавија во списанието „Венити фер“ , а Иванка седеше во неговиот скут на една од фотографиите. Медиумите подоцна објавија како тој ја допира по задникот и колковите, а во шоуто на Доктор Оз рече – „Ја бакнувам секогаш кога можам“.Поради сето ова, коментарот на Доналд Трамп Џуниор во врска со неговата сопствена ќерка беше дочекан со уште поостра осуда бидејќи, за многумина, тоа не беше изолиран инцидент, туку уште еден доказ за вознемирувачки модел на однесување во семејството Трамп.Семејна позадинаКаи Медисон Трамп е едно од петте деца на Доналд Трамп помладиот од бракот со Ванеса Трамп, од која се разведе. Јавноста и претходно коментираше за неговиот приватен живот, па се шпекулираше дека Трамп помладиот се забавува со жена која физички личи на Меланија Трамп, наводно за да го задоволи и импресионира својот татко.



