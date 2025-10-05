Трајановски: ГТЦ ќе биде дом на градот, младите и културата – повторно симбол на Скопје

Кандидатот за градоначалник на Град Скопје, Александар Трајановски од коалицијата „Искуство за успех“, најави визионерски план за пренамена на Градскиот трговски центар во ново седиште на градската администрација и современ хаб за младите и културата.

„ГТЦ е симбол на Скопје, за да го зачуваме и заштитиме, мора да добие своја пренамена. Ќе добие нова улога – ќе биде функционален дом на институциите на Градот, достапен и ефикасен за граѓаните, но и ново срце на младите, иновацијата и културата.“ изјави Трајановски.

Во оваа визија и решение се предвидува, покрај градските институции, ГТЦ да стане и модерен простор наменет за младите, иновативноста, претприемништвото, зачувувањето на занаетите и нова поголема еколошка зона.

Во ГТЦ ќе биде воспоставен Скопски Хаб на Иновативност и Скопје Стартап Хаб, каде младите ќе развиваат свои идеи, ќе добиваат менторство и обуки, и ќе започнуваат нови бизниси. Ова ќе биде место каде Скопје ќе произведува решенија за сопствените предизвици и ќе креира иднина за младите генерации.

Освен административниот и стартап дел, во ГТЦ ќе има и простор за култура и традиција:

• галерии за музичка и ликовна уметност,

• изложбени простори за млади автори,

• ателјеа за занаети во изумирање, кои ќе добијат нов живот во модерна форма.

Наместо сегашната мала градина, целиот покрив на ГТЦ ќе биде претворен во голема зелена градина, нова градска оаза во срцето на Скопје.

Тоа ќе биде место за одмор, културни настани и урбано зеленило, со засадени дрвја, предвидени модерни седечки позиции и простор за младите и семејствата. Новата покривна градина ќе обезбеди дополнителна енергетска ефикасност, подобрување на квалитетот на воздухот и современ изглед на објектот, кој повторно ќе стане симбол на модерно и зелено Скопје.

Со овој проект, ГТЦ ќе го претвориме во уникатен градски центар кој ги спојува администрацијата, иновацијата, културата, традицијата и екологијата. Ова ќе биде Скопје кое инспирира, мотивира и им припаѓа на своите граѓани“ порача Трајановски.