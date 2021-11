ТРГЕДИЈА КОЈА СЕ КРИЕ ЗАД ПРИКАЗНАТА НА „ПЕТАР ПАН“: Израснавме со него, но вистината е потполно поинаква

Многу генерации пораснаа со „Петар Пан“, а децата ширум планетата сонуваа да ја „посетат земјата Недојдија“ со него.

Меѓутоа, другата страна на оваа бајка крие тажна приказна за момчиња кои биле инспирација за ликот на Петар Пан.

Синоним за вечна младост и одбивање да порасне е момче во зелен костум со зашилена капа во иста боја, Петар Пан, кога го создаде шкотскиот автор Џејмс Метју Бери. Тој стана дел од популарната култура, а приказната за неговите авантури се играше и во театар и во филмовите.

Сепак, помалку е познато дека авторот бил инспириран да го создаде ликот на „вечното момче“ од момчиња кои навистина постоеле.



Џејмс Метју Бери првпат ги видел момчињата од семејството Левелин Дејвис во 1897 година додека шетале со својата дадилка низ Кенсингтон Гарденс во Лондон. Тогаш петгодишниот Џорџ, една година помладиот Џек и нивниот новороден брат Питер веднаш го маѓепсале, па почнал да ги гледа секој ден и станал близок пријател на семејството. Нивните родители Артур и Силвија Левелин Дејвис, покрај овие три момчиња, имаа уште два сина, Мајкл и Николас, попознати како Нико, пишува „Винтиџ њуз“.

Ликот на Петар Пан првпат се појавил во 1902 година во романот на Бери „Малата бела птица“ во поглавјето наречено Петар Пан во градините Кенсингтон.

Оваа приказна почнала да се прикажува на сцената две години подоцна како претставата „Петар Пан, момчето што не сака да порасне“. Претставата била дополнета и претворена во романот „Питер Пан и Венди“, кој бил објавен во 1911 година, во кој се појави и капетанот Кук, „Изгубени момчиња“, Браќата на Венди.

Born on this date in 1900 Michael Llewelyn Davies. Youngest of the Davies brothers, who were JM Barrie’s inspiration for “Peter Pan.” pic.twitter.com/NKC1macVOC

— Legacy of Peter Pan (@legacyofpan) June 16, 2017