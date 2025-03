Тргнување на инспекторите од „игра“ во 2008 година

0 SHARES Сподели Твитни

Во изминативе 17 години, сопствениците на дискотеки, кабареа и хотели во Македонија под морална и кривична одговорност, преку изјава заверена од нотар, сведочеа дека нивните објекти ги задоволуваат минималните технички услови неопходни за функционирање. Со измените во законот направени во 2008 година, пазарните инспектори беа ослободени од обврската да вршат проверки на местењето на ноќни клубови, дискотеки и кабареа. Актуелниот министер Бесар Дурмиши наведува дека оваа ситуација била злоупотребена и предложи измени на законодавството поврзано со управување на овие установи. „Измените во 2008 година на одредени членови им овозможија побрзо добивање на потребната документација со цел создавање на поефикасна деловна средина, но тоа доведе до злоупотреби. Претходно, до 2008 година од моментот кога законот беше воведен, Пазарниот инспекторат задолжуваше проверка и донесување решение кое се испраќаше во Министерството за економија, кое врз основа на него издаваше лиценца“, објаснува Бесар Дурмиши.

