Трговски договор САД-Јапонија во вредност од 550 милијарди долари!

Белата куќа објави дека САД и Јапонија склучуваат трговски договор од 550 милијарди американски долари. Како што наведуваат оттаму, тоа е директен резултат на работата на претседателот Трамп.

Јапонија изготви планови за инвестиции во американски проекти за нафта, гас и критични минерали во вредност од околу 36 милијарди долари во рамките на првиот бран од договорот со Доналд Трамп. Претседателот на САД и Санае Такаичи, премиерката на Јапонија, објавија три проекти, вклучувајќи електрана во Портсмут, Охајо, која администрацијата на Трамп ја смета за најголем објект за производство на природен гас во историјата на САД.

Додека дипломатскиот спор меѓу Јапонија и Кина околу безбедноста на Тајван продолжува, тестирајќи ја јапонската економија, Такаичи рече дека проектите ќе ги зајакнат врските на нејзината земја со САД. Иако Такаичи не ја спомена директно Кина, таа изрази надеж во изјава дека инвестициите ќе ја зајакнат економската безбедност на Јапонија и САД.

„Нашиот масивен трговски договор со Јапонија штотуку започна“, објави Трамп во објава на социјалните мрежи. Белата куќа соопшти дека Јапонија ќе инвестира и во објект за извоз на сурова нафта во длабока вода покрај брегот на Тексас и во локација за производство на синтетички индустриски дијаманти. Проектите се првата серија од 550 милијарди долари што Јапонија се обврза да ги инвестира во рамките на трговскиот договор со САД минатата година. За возврат, Трамп се согласи да ги намали американските тарифи за јапонскиот извоз, вклучително и автомобилите.

„Обемот на овие проекти е толку голем и не може да се направи без еден многу посебен збор, тарифи“, тврдеше Трамп во вторник. Неговата контроверзна трговска стратегија ги вознемири економистите во САД, кои предупредија дека ризикува влошување на инфлацијата. Поголемиот дел од првиот бран инвестиции ќе оди кон фабриката во Портсмут, Охајо, која ќе генерира 9,2 гигавати електрична енергија секоја година, според администрацијата. Ќе ја управува SB Energy, која е подружница на јапонскиот конгломерат SoftBank Group. Индустрискиот објект за производство на дијаманти во Џорџија, проценет на околу 600 милиони долари, е дизајниран да обезбеди САД целосно да го произведуваат целиот синтетички дијамантски песок – критичен материјал за напредно производство и полупроводници – што им е потребен на домашно ниво. Проектот „ќе ја заврши нашата глупава зависност од странски извори“, рече Трамп.

Кина контролира голем дел од пазарот на критични минерали, доминирајќи во светскиот рударство и преработка на ретки земјини елементи кои се неопходни во широк спектар на индустрии, од рафинирање на нафта до производство на автомобили. Пекинг не се двоумеше да ја искористи оваа доминација, наметнувајќи ограничувања на глобалниот увоз на своите ретки земни метали. Ваквите ограничувања беа во срцето на економскиот спор со Вашингтон минатата година. Додека Трамп и кинескиот лидер, Си Џинпинг, постигнаа договор минатиот октомври, кој ги намали тензиите на краток рок, американските претставници постојано зборуваа за потребата од намалување на зависноста од Кина за критични минерали. Пекинг во последните месеци почна да ограничува дел од извозот на ретки земни метали во Јапонија, во услови на спор со Токио околу Тајван. Такаичи ги налути кинеските претставници во ноември 2025 година, сугерирајќи дека Јапонија би можела да се вклучи воено во случај на обид за кинеска инвазија на самоуправниот остров.

„Повеќе нема да се потпираме на странска понуда за овој суштински материјал“, рече Хауард Лутник, секретарот за трговија на Трамп, за планираниот проект за индустриски дијаманти. „Јапонија го обезбедува капиталот“, додаде Лутник. „Инфраструктурата се гради во Соединетите Држави. Приходите се структурирани така што Јапонија го заработува својот поврат, а Америка добива стратешки средства, проширен индустриски капацитет и зајакната енергетска доминација.“ Јапонија во среда објави дека нејзиниот извоз се зголемил за речиси 17% во јануари, делумно поттикнат од наглиот пораст на извозот во Кина и покрај моменталните тензии.