Треба да ги избегнувате овие состојки во средствата за чистење ако имате домашни миленици во вашиот дом

Ако имате домашни миленици (особено кучиња, мачки, птици или мали глодари), постојат состојки за чистење што треба да ги избегнувате бидејќи можат да бидат штетни ако се вдишат, лижнат или дојдат во контакт со вашата кожа, вклучувајќи амонијак, белило и есенцијални масла.

Живеењето со домашни миленици може да биде многу забавно, но исто така бара дополнителна грижа при одржувањето на чистотата на вашиот дом. Многу вообичаени состојки за чистење можат да бидат опасни за кучињата, мачките, птиците и малите глодари – без разлика дали ги лижат од површините, ги вдишуваат или доаѓаат во контакт со нивната кожа.

Ако имате домашни миленици, проверете ги средствата за чистење што ги користите за следните состојки:

Амонијакот (амониум хидроксид) е силен иритант што може да ги оштети очите и респираторниот тракт, особено кај мачките. Често се наоѓа во производи за одмастување и чистење прозорци.

Производите на база на хлор (натриум хипохлорит) можат да предизвикаат иритација на кожата и респираторниот тракт. Тие се особено опасни кога се мешаат со киселини, бидејќи создаваат токсични гасови.

Фенолните соединенија се исклучително токсични за мачките и кучињата и најчесто се наоѓаат во темно обоени средства за дезинфекција, како што се оние на база на бор или постари антисептички производи.

Етил и метил алкохол во големи количини може да бидат опасни ако се проголтаат или вдишат. Спрејовите што оставаат многу пареа се особено ризични за помалите домашни миленици.

Некои есенцијални масла, иако природни, можат да бидат исклучително штетни – особено за мачките. Најпроблематични се: чајно дрво, еукалиптус, цимет, масла од цитрус, бор и големи количини лаванда. Тие се исто така потенцијално опасни во форма на пареа.

Поблаги и помалку агресивни производи, како што се сода бикарбона и оцет, се препорачуваат за домаќинства со домашни миленици.

