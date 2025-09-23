Тревога во Њујорк пред говорот на Трамп: Тајната служба откри 100.000 СИМ-картички

0 SHARES Сподели Твитни

Федералните агенти демонтираа мрежа од уреди во областа на Њујорк, кои биле користени за заканување на високи владини претставници на САД и имале знаци на странска вмешаност, соопшти американската тајна служба. Откритието се случи пред говорот на Доналд Трамп пред Обединетите нации.Агентите открија повеќе од 300 сервери за SIM картички и 100.000 SIM картички на неколку локации во радиус од 50 милји од Њујорк, се вели во соопштението објавено во вторник. Тајната служба реагираше брзо, со оглед на тоа дека секој напад би можел сериозно да го наруши Њујорк во време кога светските лидери се собираат во градот за состанок на Генералното собрание на ОН.Службата не ги идентификуваше службените лица на кои им се закануваше заканата, природата на заканата или нациите што можеби биле вклучени.Тие рекоа дека Тајната служба јавно не именувала ниедна нација, делумно поради чувствителноста околу состанокот на Генералното собрание на ОН оваа недела.„Потенцијалот за нарушување на телекомуникациите на нашата нација што го претставува оваа мрежа на уреди не може да се пренагласи“, изјави директорот на Тајната служба, Шон Куран.Тој рече дека истрагата „им става до знаење на потенцијалните злонамерни актери дека непосредните закани за нашите жители ќе бидат веднаш истражени, пронајдени и отстранети“.Злонамерните актери кои користат SIM картички и илјадници картички можат да испраќаат анонимни закани и да извршуваат напади како што се оневозможување на базни станици и преоптоварување на комуникациските мрежи.Не беше јасно дали мрежата е поврзана со серија инциденти претходно оваа година во кои непознати актери се претставија како шефица на кабинетот на Белата куќа, Сузи Вајлс, и државен секретар Марко Рубио.Во текот на летото, во допис од Стејт департментот се вели дека непознато лице оставило гласовни и текстуални пораки за најмалку пет лица, вклучувајќи „три државни секретари, гувернер на САД и член на Конгресот на САД“, откако таа креирала сметка на „Сигнал“ преправајќи се дека е на Рубио кон средината на јуни.Велика Британија веќе презеде чекори за ограничување на фармите за СИМ. Во април, Министерството за внатрешни работи објави забрана за поседување или снабдување со фарми за СИМ без легитимна причина, наведувајќи ја нивната улога во кампањи за „шпионирање“ претставувајќи се како служби за достава или банки.

Пронајдете не на следниве мрежи: