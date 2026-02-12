0 SHARES Сподели Твитни

ССМ денес протестираше пред Стопанската комора и Организацијата на работодавачи на две локации, по 21 лице, бидејќи, како што велат, ги следат, ги опкружуваат и им се закануваат за да не дојдат на протестот.

Според лидерот на ССМ, Слободан Трендафилов, газдите протерале цели семејства во странство без да ги зголемат платите. Тој ги обвини газдите дека се слепи следбеници на Владата и нагласи дека Владата не им е пријател.

„Истите шефови што стојат зад нас не дозволуваат синдикално организирање во поголемиот дел од приватниот сектор и ги забрануваат синдикатите. Исто така, им испраќам порака на работниците, само еден од десет ваши колеги се бори за вашите плати. Можете да замислите како ќе беше ако се боревме против 8 до 10 вработени и од 540 илјади работници, само 100 илјади ќе излезеа на улица и ако денес требаше да продолжиме со блокадите. И покрај сите притисоци, нема да се откажеме. Ако немаше ограничување од 21 лице на улица, денес ќе стоев сам за да не биде сниман или фотографиран ниту еден работник“, рече Трендафилов.

Во врска со најавениот генерален штрајк, Трендафилов вели дека само еден ден затворање на компаниите, државата и институциите ќе ја чинат Македонија многу повеќе од цело годишно зголемување на платите на работниците и многу повеќе од она што сега треба да го покрие преку задолжителни придонеси за социјално осигурување.

The post Трендафилов: Владата се заканува дека ќе ги уапси сите што протестираат за парче леб appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: