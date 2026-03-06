Трендафилов: Доколку нема договор за зголемување на платите, ќе има генерален штрајк

0 SHARES Сподели Твитни

Работниците ќе излезат на голем протест на 14 март, барајќи зголемување на минималната плата од 600 евра, како и зголемување на сите други плати од 6.000 денари.

Протестот започнува во 12:05 часот, бидејќи, како што вели претседателот на ССМ, Слободан Трендафилов, одамна е поминато пет часот.

Трендафилов нагласи дека доколку не добие одговор од властите дури и по овој протест, ќе има генерален штрајк.

„14 март во 12.05 часот, бидејќи веќе помина пет до 12, помина 12 часот, од Работничката комора започнуваме нов протест до Собранието, Стопанската комора и Владата каде што конечно треба да се охрабрат работниците да излезат и да бараат зголемување на минималната плата како и зголемување на сите други плати. Се бориме за зголемување на платите на работниците за најмалку 6.000 денари, работниците, ако не излезат да се борат за зголемување на нивните плати, тогаш даваат одлични аргументи на Владата и на газдите дека платите во Македонија се добри“, рече Трендафилов.

