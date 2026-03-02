Трендафилов за усогласувањето на минималната плата: Повторно ќе излеземе на улица

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на македонските синдикати, Слободан Трендафилов, денес излезе од состанокот на Економско-социјалниот совет, каде што на дневен ред беше минималната плата. Тој ја обвини владата дека се обидува „низ задна врата“ да утврди усогласување на минималната плата за околу 1.600 денари.

„Жално е што Владата, работодавачите и другите синдикати се на исто мислење, а тоа е дека минималната плата треба само да се усогласи според законот, а не да се зголемува“, рече Трендафилов.

Тој предупреди дека протестите ќе продолжат до средината на март.

„За жал, битката повторно продолжува на улиците кон средината на март“, изјави Трендафилов.

Премиерот Христијан Мицкоски претходно информираше дека на денешниот состанок на Економско-социјалниот совет, на дневен ред била информацијата за минималната плата.

„Денес на дневен ред е информација за минималната плата, која ќе биде во 2026 година според законот. Очекувам дека на следната седница на Владата ќе го одобриме ова, а потоа, според минималната плата, исплатите ќе почнат од април до март“, нагласи Мицкоски, додавајќи дека очекува двопартискиот дијалог меѓу работодавачите и вработените да продолжи и да се интензивира во иднина.

