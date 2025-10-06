Трендафилов: Минималната плата треба да се зголеми на најмалку 500 евра

0 SHARES Сподели Твитни

Минималната плата во земјата треба веднаш да се зголеми, изјави претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија, Слободан Трендафилов.Тој вели дека работникот работи за себе, за работодавачот, за менаџерскиот тим, а сепак добива плата од речиси 400 евра, што не е доволно за да се преживее месецот.„Минималната плата, но и сите други плати, треба веднаш да се зголемат. Според најновите податоци од Народната банка, работникот заработува помеѓу 300 и 600 илјади денари за својот работодавач. Тој доаѓа на работа, работи за себе, ја заработува платата на директорот, на менаџерскиот тим, заработува за инвестиции, автомобили, викендички за работодавачот“, рече Трендафилов.Тој додава дека две минимални плати не можат да ја покријат минималната синдикална кошничка, што го вклучува алармот за зголемување на минималната плата.Тој рече дека 500 евра е минималната плата во регионот, што значи дека младите луѓе не мора да одат во Германија за да работат, туку можат да заработат повеќе во Србија, Босна и Херцеговина, па дури и во Албанија.„Вредноста на минималната синдикална кошничка, која се пресметува од 2011 година, беше основа за донесување на Законот за минимална плата.До денес се организирани 22 протести и два штрајка со цел да им се покаже на работодавачите дека минималната плата треба да се зголеми на најмалку 500 евра за соодветно да се преживее месецот“, изјави Трендафилов.

Пронајдете не на следниве мрежи: