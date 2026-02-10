Трендафилов: Пратениците се подготвени да ги намалат коефициентите на 9% само за да избегнат зголемување на платите на работниците

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на ССМ, Слободан Трендафилов, им посака добро утро на сите утрово пред Собранието на Македонија, освен на пратениците.

Тој вели дека ова е затоа што тие го блокирале предлогот на ССМ за зголемување на платите на работниците две години.

„Добро утро на сите освен на пратениците. Зошто освен на пратениците? Затоа што 2 години го блокираа предлогот на ССМ за зголемување на платите на работниците, или за зголемување на минималната плата и за зголемување на сите плати за најмалку 6.000 денари. Како што ви ветивме, денес ќе блокираме со 21 лице на две локации за да не можат да одат на работа со своите возила, за да не можат да собираат трошоци за превоз како да трошат керозин и ќе мора да доаѓаат пеш или со градски јавен превоз.

„Моите информации се дека голем број пратеници се разбудија рано утрово за да дојдат на работа пред 9 часот наутро за да не се соочат со работниците на улица затоа што се засрамени од своите гласачи кои одбиваат да ја зголемат платата на работниците, а од друга страна, платата на пратеникот ќе се зголеми не само за 9,2%, туку и за 12,6% затоа што Уставниот суд најверојатно ќе ја укине уредбата на Владата од минатата година. Тие се подготвени да ги намалат своите коефициенти за 9% само за да не се зголемат платите на работниците“, рече Трендафилов.

Тој најави дека блокадата ќе трае до почетокот на седницата на Парламентот, која е закажана за 11:00 часот.

