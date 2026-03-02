Трендафилов ја напушти седницата на ЕСС по несогласувања за минималната плата

Претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија (ССМ), Слободан Трендафилов, преку објава на социјалните мрежи информираше дека ССМ ја напуштил седницата на Економско-социјалниот совет (ЕСС), откако, како што наведува, било направено обид „на мала врата“ да се утврди усогласување на минималната плата без вистинско зголемување.

Според Трендафилов, станувало збор за усогласување од околу 1.600 денари, во процес во кој ССМ, како што истакнува, нема мандат да учествува.

„Жалосно е тоа што Владата, работодавачите и другите синдикати се на истиот став – минималната плата само законски да се усогласи, а да не се зголеми“, напиша Трендафилов во својата Фејсбук-објава.

Тој најави дека синдикалната борба продолжува и дека нови активности и протести се очекуваат на улица во средината на март, нагласувајќи дека ССМ нема да се откаже од барањата за повисока минимална плата и подобар стандард за работниците.