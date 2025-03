Тренд на промена на возила кај сопствениците на Tesla

0 SHARES Сподели Твитни

26 Многумина сопственици на автомобили Tesla се соочуваат со незадоволство од јавноста поради политичките промени на нивните основачи и водечката личност, Илон Маск, што ја поттикнува нивната одлука за замена на возилата. Нови извештаи укажуваат дека трендот на замена на Tesla автомобили со други брендови добива на интензитет. Според Ројтерс, Tesla моделите од 2017 година и понатака сега сочинуваат 1,4 проценти од сите возила кои биле разменети до средината на март, што претставува значително зголемување во однос на 0,4 проценти по истото време минатата година. CNBC известува дека оваа појава достигнува рекордни нивоа, а за тоа се виновни неколку фактори, вклучително и зголемената конкуренција на пазарот. Исто така, блискоста на Маск со Доналд Трамп и неговата улога како водечки во владината ефикасност игра влијание. Изгледа дека дојде моментот кога луѓето се принудени да изберат страна, истакна американската пејачка Шерил Кроу, која реши да го тргне својот Tesla автомобил. Нападите врз Tesla салоните станаа вест во медиумите, а американската обвинителка Памела Бонди предупреди дека сите што ќе се впуштат во терористички напади против Tesla ќе се соочат со сериозни последици. Сопствениците на Tesla возила се жртви на непримерни реакции, кои вклучуваат вербални напади и вандализам, од гребење до палење на автомобили. Независно од причините зад одлуката на дел од сопствениците на Tesla да се откажат од своите возила, ситуацијата може да понуди можности за нови производители на електрични возила да се истакнат на пазарот. Тие кои го напуштаат Tesla и Маск може да најдат нови модели од други марки за да ги заменат своите автомобили.

