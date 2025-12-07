Тренерите и играчите се тепаа жестоко во Англија, при што беа регистрирани неколку удари со тупаници

0 SHARES Сподели Твитни

Натпреварот помеѓу Бристол Сити и Милвол во англиското првенство (второ ниво) беше засенет од жестока тепачка по последниот свиреж во која учествуваа играчи и тренери од двата тима.

Милвол оствари изненадувачка победа од 1-0 на гостински терен над екипата што се бореше за пласман во табелата, но натпреварот беше засенет од жесток судир меѓу играчите по 90 минути.

Тренерите, играчите и тренерските штабови на двата тима учествуваа во жестока тепачка која вклучуваше неколку критични точки, бидејќи во одредени моменти беа удирани тупаници.

Тренерите беа тие што се обидоа да спречат понатамошен хаос, но еден од нив се соочи со најголема штета. Тренерот на Милвол, Алекс Нил, беше насилно турнат на клупата од играчот на Бристол, Џејсон Најт, и се соочува со сериозна казна.

Иако сè уште не е познато што го предизвикало судирот, се претпоставува дека причината бил поништениот гол на Бристол Сити во судиското продолжение. Голот бил поништен поради офсајд.

„Мислам дека противничкиот тренер Џејсон Најт помисли дека одбив да му се ракувам, што не го направив. Тој го стори тоа, а потоа Џејсон Најт ме турна и одеднаш сите почнаа да се ројат од сите страни. Значи, сигурно не предизвикавме хаос“, рече тренерот Нил.

Инцидентот веројатно ќе биде предмет на истрага од страна на организаторите на натпреварувањето (EFL) во наредните денови.

