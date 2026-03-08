Тренер за интимни односи го открива НАЈНОВИОТ ТРЕНД ВО КРЕВЕТ: Многу парови тврдат дека им ја спасил врската, но не е за секого

0 SHARES Сподели Твитни

Современите врски и разбирањето на партнерството значително се променија во последниве години. Сè повеќе парови отворено зборуваат за различни модели на врски и начините на кои истражуваат интимност, доверба и сексуалност. Социјалните мрежи дополнително придонесоа за фактот дека темите што некогаш беа табу сега почесто се коментираат јавно.

Еден од термините што привлекува големо внимание во последниве години е таканареченото „hotwifing“. Тоа е специфична динамика во врската во која мажот поддржува или прифаќа неговата партнерка да има интимни односи со други луѓе, со јасно утврдени правила и договор меѓу партнерите. Иако многумина ја гледаат оваа практика исклучиво низ сексуалниот аспект, некои експерти тврдат дека нејзината психолошка димензија е многу посложена.

View this post on Instagram A post shared by Katy Shelor (@kateshelor)

Интимноста и психологијата на врските

Тренерката за интимност Кејт Шелор, која има голем број следбеници на социјалните мрежи, неодамна зборуваше за оваа тема и се обиде да објасни зошто некои парови го избираат овој облик на врска.

„Многу луѓе, кога првпат ќе слушнат за „жешка врска“, претпоставуваат дека сè е околу сексот“, рече таа. „Сепак, од психолошка перспектива, ова не е единствената причина зошто паровите се одлучуваат за таква динамика.“

Според неа, во многу случаи не станува збор за незадоволство во врската или желба за промена на партнерот, туку за начинот на кој паровите ги истражуваат границите на довербата и отворената комуникација.

„За многу луѓе, тоа функционира само ако веќе постои стабилна врска заснована на доверба, безбедност и искрени разговори“, објасни таа.

Возбуда наместо љубомора

Едно од најчестите недоразбирања поврзани со ваквите врски е претпоставката дека тие нужно подразбираат љубомора.

Шелор тврди дека за некои парови ситуацијата може да биде сосема спротивна.

„Возбудата кај некои луѓе доаѓа од чувството на сознание колку нивниот партнер е пожелен за другите. Наместо љубомора, понекогаш постои чувство на гордост или возбуда кога ќе го видат својот партнер како ужива“, изјави таа.

Таа додава дека во одредени ситуации може да се развие она што таа го нарекува „еротизирана самодоверба“.

„Кога ќе видите дека вашиот партнер е привлечен и за другите луѓе, ова може дополнително да го зголеми чувството за вредност и привлечност кај некои луѓе. Парадоксално, ова понекогаш може да ја направи примарната врска да изгледа уште постабилна“, објасни таа.

Јасни правила и граници

Без оглед на тоа како поединечните парови ја доживуваат оваа динамика, експертите нагласуваат дека најважниот елемент е јасната комуникација.

Шелор нагласува дека правилата и границите мора јасно да се дефинираат.

„Без отворен разговор, доверба и грижа за партнерот пред и по ваквите искуства, овој вид динамика не може да функционира“, истакна таа.

The post Тренер за интимни односи го открива НАЈНОВИОТ ТРЕНД ВО КРЕВЕТ: Многу парови тврдат дека им ја спасил врската, но не е за секого appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: